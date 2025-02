Nowa droga na horyzoncie. Przyspieszy wyjazd z kraju

Rozpoczęcie prac przygotowawczych dla obwodnicy miasta Słubice stało się możliwe, dzięki porozumieniu wypracowanemu między samorządowcami i drogowcami. Obwodnica Słubic w ciągu DK31 została ujęta na liście rezerwowej Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 jako możliwa do realizacji, lecz bez zapewnionych środków finansowych na ten cel. Władze gminy Słubice, w której interesie jest usprawnienie ruchu w mieście, zadeklarowały poniesienie kosztów prac przygotowawczych.

Gmina sfinansuje opracowanie dokumentacji. Po stronie GDDKiA leży wybór wykonawcy dokumentacji, zawarcie umowy oraz nadzór nad jej realizacją. Umowa z wykonawcą dokumentacji, Biurem Projektów TRASA z Poznania, opiewa na kwotę 4,9 mln zł. Opracowanie projektowe o charakterze ogólnym, jakim jest STEŚ, to etap prowadzący do uzyskania decyzji środowiskowej dla planowanej inwestycji.

STEŚ podstawą do rozpoczęcia inwestycji

Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) to opracowanie projektowe o charakterze ogólnym, które jest niezbędne do uzyskania decyzji środowiskowej dla planowanej inwestycji. Zawiera ono przede wszystkim analizę proponowanych wariantów przebiegu nowej drogi. To etap ważny również dla społeczeństwa, gdyż w trakcie prac projektanci kreślą bardziej szczegółowe warianty przebiegu przyszłej drogi, a następnie prezentują podczas spotkań informacyjnych mieszkańcom terenów, przez które ma przebiegać droga.

Uwagi składane przez lokalną społeczność służą opracowaniu jak najlepszego wariantu przebiegu trasy. Możliwe warianty przebiegu drogi analizowane są pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, w tym również pod względem społecznym. Najkorzystniejszy z nich wskazywany jest jako rekomendowany we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.

Obwodnica Słubic

Obwodnica będzie stanowić nowy przebieg DK31 i wyprowadzi ruch tranzytowy poza Słubice. W założeniach ma również omijać sąsiedni Drzecin i Kunowice. Droga ma powstać w standardzie drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego), jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu. Szacowana długość, zależnie od zaproponowanych wariantów, to ok. 10 km.