Drogowcy przebudują 10 km trasy na Pomorzu. Przetarg na finiszu

DK22 zlokalizowana na południu woj. pomorskiego zostanie całkowicie zmodernizowana. Wszystko po to, by poprawić poziom bezpieczeństwa, a także przystosować trasę do ruchu pojazdów ciężarowych (wzmocnienie drogi do nośności 11,5 t/oś). Aktualnie prace budowlane trwają już na ponad 10-kilometrowym odcinku Królewo - granica woj. pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz fragmencie Zblewo - Sucumin o długości 6 km. Pierwszy z wymienionych zostanie oddany do ruchu już w drugim kwartale tego roku, a drugi na początku 2026 roku. Już wkrótce w fazę realizacji wkroczą także kolejne odcinki, w tym fragment między Czerskiem i Czarną Wodą.

REKLAMA

Zobacz wideo

DK22 Czersk - Czarna Woda. Oferty złożone w przetargu

Przetarg w systemie Projektuj i buduj, dotyczący zaprojektowania i wybudowania nowej konstrukcji jezdni na 10-kilometrowym odcinku DK22, został ogłoszony jeszcze w listopadzie zeszłego roku. Właśnie poznaliśmy listę ofert przekazanych przez potencjalnych wykonawców. Najwyższą i wyraźnie przekraczającą budżet GDDKiA (niemal 157 mln zł) złożyła firma PORR, która zaproponowała ofertę w wysokości niemal 179,2 mln zł. Największe szanse na zwycięstwo ma jednak Budimex, który za wykonanie inwestycji życzy sobie dokładnie 153 268 890,42 zł.

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, likwidacja miejsc niebezpiecznych oraz poprawa komfortu jazdy. Wybudujemy i przebudujemy drogę na 10-kilometrowym odcinku między Czerskiem i Czarną Wodą. Dodatkowo wzdłuż DK22 powstaną: ciąg pieszo-rowerowy, nowe chodniki, a także zatoki autobusowe wraz z peronami i miejscami na wiaty przystankowe

- informuje GDDKiA. Wykonawca będzie miał dokładnie 39 miesięcy na wykonanie inwestycji, w tym prace projektowe oraz roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Do zakładanego czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 16 grudnia do 15 marca). "Umowę planujemy podpisać w trzecim kwartale 2025 r., tak by budowa mogła zakończyć się w drugim kwartale 2029 r." - dodają drogowcy.

Modernizacja DK22 w woj. pomorskim. W realizacji kilka odcinków

Oprócz wymienionych wcześniej odcinków, prace na DK22 w województwie pomorskim obejmują jeszcze fragmenty:

Gnojewo - Cisy (5 km) - przetarg w systemie Projektuj i buduj, podpisanie umowy z wykonawcą planowane na II kw. 2025 r.

Czarna Woda - Zblewo (17 km) - uzyskanie decyzji środowiskowej w I kw. 2025 r.

Malbork - Królewo (3,5 km) - odwołanie GDDKiA od wydanej decyzji środowiskowej.

W ciągu DK22 dyrekcja przewidziała również realizację dwóch obwodnic:

Człuchowa - złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, przetarg w systemie Projektuj i buduj w IV kw. 2026 r.;

Starogardu Gdańskiego - przetarg w systemie Projektuj i buduj, podpisanie umowy z wykonawcą w II kw. 2025 r.

Ostatnie dwie inwestycje są realizowane w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Łączne koszty rozbudowy DK22 wynoszą ok. miliard zł. Do tego należy dodać szacowany na niemal 1,2 mld zł koszt obu obwodnic. Razem będzie to prawie 2,2 mld zł.