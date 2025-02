Nowy odcinkowy pomiar prędkości już działa! Tu wpaść mogą kierowcy wracający z ferii

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) w poniedziałek 3 lutego w województwie podkarpackim włączyło w nowej lokalizacji odcinkowy pomiar prędkości (OPP). O przestrzeganie ograniczenia prędkości muszą zadbać kierowcy przemierzający DK9. Urządzenia zainstalowane nad drogą w Nowej Dębie od dawna straszyły kierowców, ale nie były podpięte do zasilania. Teraz się to zmieniło i zmotoryzowani będą wpadać na zbyt szybkiej jeździe.

OPP na odcinku o długości 1,8 km

Odcinkowy pomiar prędkości to jedna z najskuteczniejszych broni do walki ze zbyt szybko jeżdżącymi kierowcami. Aparatura uruchomiona w Nowej Dębie sprawdzi, czy kierowcy na odcinku o długości 1,8 km przestrzegają obowiązującego ograniczenia prędkości. Pomiar jest wykonywany od ulicy Henryka Łagodzkiego 113 do ulicy Korczaka 6. W tym miejscu dozwolona prędkość wynosi 50 km/h zarówno dla aut osobowych, jak i ciężarowych.

O OPP informują znaki D-51a i D-51b

Kierowcy nie powinni przegapić informacji o pomiarze prędkości. Zgodnie z obowiązującym prawem o umiejscowieniu systemu OPP informują odpowiednie znaki drogowe – D-51a "Automatyczna kontrola średniej prędkości" oraz D-51b "Koniec automatycznej kontroli średniej prędkości". Zmotoryzowani bez trudu zauważą niebieskie tablice.

Tak działa odcinkowy pomiar prędkości

Urządzenia OPP automatycznie rejestrują prędkość pojazdów. Po przejechaniu monitorowanego fragmentu trasy system na podstawie zarejestrowanych danych oblicza średnią prędkość. Jeżeli jest ona wyższa względem obowiązującego na trasie limitu, kierowca musi się liczyć z mandatem. W przypadku popełnienia wykroczenia system przypisze do pojazdu niezbędne dane, takie jak prędkość, zajęty pas ruchu oraz datę, czas i miejsce przewinienia.