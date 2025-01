Droga między polskimi miastami nie może powstać od wielu dekad. Chodzi o mniej niż 100 km

Augustów jest naprawdę pięknie położoną miejscowością. W jego towarzystwie znajduje się aż 7 jezior, a do tego najkrótsza rzeka Polski. Na tym jednak nie koniec, bo miasto od wschodu, południa i północy otoczone jest Puszczą Augustowską. Miejscowość jest chętnie wybierana przez turystów latem. W tej sytuacji brakuje jej tylko jednego. Drogi, którą można tam wygodnie dotrzeć. Jak to możliwe?

REKLAMA

Zobacz wideo Mistrzowskie ratowanie 40-tonowej ciężarówki na S19. O krok od tragedii

Do Augustowa ma prowadzić S16 i S8. No właśnie, ma...

Dyskusje na temat połączenia z Augustowem trwają od wielu lat. Pierwsza batalia została stoczona z mieszkańcami miasta w momencie wyznaczenia trasy obwodnicy. Miało to miejsce na początku XXI wieku. Projekt wart w sumie blisko 800 mln zł opóźniał się z uwagi na fakt, że trasa miała zostać poprowadzona przez teren puszczy. Mieszkańcy nie chcieli dopuścić do niszczenia środowiska naturalnego regionu. To był jednak dopiero wstęp. Bo później zaczęły się wielkie plany tras budowy tras dojazdowych i jeszcze większe obietnice polityków. Warto wyróżnić przede wszystkim dwa projekty. Mowa o:

drodze ekspresowej S16, która miała połączyć Augustów z Olsztynem, a tym samym także S7 prowadzącą z północy na południe kraju.

drodze ekspresowej S8, która miała otrzymać przedłużenie z Białegostoku do Augustowa.

Koncepcja S16 pochodzi jeszcze z lat 80. XX wieku. Na razie końvczy się na obietnicach

Zdecydowanie starszym projektem jest S16, a właściwie trasa, która pierwotnie miała przebiegać jej śladem. Jej plany sięgają bowiem 1985 r. i mówiły o budowie drogi ekspresowej między Grudziądzem a Augustowem. Władzom PRL-u zabrakło środków na realizację tego pomysłu. Później został... wykasowany. Nie pojawił się np. w planach przygotowywanych przez kolejne rządy III RP. Koncepcja skróconej drogi ekspresowej nabrała kształtów właśnie w postaci "es-szesnastki".

Droga między polskimi miastami nie może powstać od dziesiątków lat. Chodzi o mniej niż 100 km Fot. GDDKiA

Plan nowej trasy S16 zatwierdziła ostatecznie Beata Szydło w 2016 r. Niestety realizacja idzie mocno pod górkę. Choć od deklaracji oficjeli minęła prawie dekada, z prognozowanych 230 km powstało zaledwio nieco ponad 40 km. Czemu GDDKiA nie spieszy się z tą realizacją? Tego nie wiadomo. Szczególnie że dyrekcja w oficjalnym komunikacie podaje, że droga ta "ma kluczowe znaczenie dla regionu północno-wschodniej Polski. Modernizacja infrastruktury poprawi przepustowość trasy, zwiększy bezpieczeństwo oraz skróci czas podróży. Nowoczesna droga ekspresowa przyciągnie inwestorów i turystów, wspierając tym rozwój gospodarczy regionu."

Miało być S8, S8 jednak nie będzie. Powstanie krajówka w standardzie S

Kolejnym elementem planu stało się wydłużenie drogi ekspresowej S8. Tak, aby nie kończyła się na Białymstoku, a została poprowadzona dalej do Augustowa. W 2023 r. ta realizacja została wpisana do Krajowego Programu Budowy Dróg i Autostrad. Budowa miała zająć dekadę. Czy zajmie? Choć od momentu złożenia tej deklaracji minęły dwa lata, na razie na deklaracji się skończyło. Budowa jeszcze nie wystartowała, a to nie koniec problemów. Po drodze pojawił się kolejny. Trasy między Białymstokiem a Augustowem nie będzie można nazywać S8, bo to nie będzie droga ekspresowa.

Droga między polskimi miastami nie może powstać od dziesiątków lat. Chodzi o mniej niż 100 km Fot. GDDKiA

Komisja Europejska zadecydowała o tym, że trasa zostanie nazwana drogą krajową nr 8. Typową krajówką jednak też nie będzie. Rząd zapewnia, że powstanie w standardzie trasy typu S. Będzie miała dwie jezdnie i po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Trudno się połapać we wszystkich ogłaszanych planach i zmieniających się obietnicach. Poza tym warto by było wreszcie zacząć wcielać je w życie. Czekają na to nie tylko mieszkańcy Augustowa.