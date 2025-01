Rekordowo droga inwestycja w tym województwie. 30 km trasy i wiele obiektów inżynieryjnych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o złożeniu do Wojewody Świętokrzyskiego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka drogi ekspresowej S74 Cedzyna – Łagów, mającego powstać w województwie świętokrzyskim. Etap opracowania dokumentacji projektowej został zakończony i teraz drogowcom pozostaje oczekiwanie na decyzję zezwalającą na rozpoczęcie prac budowlanych. Decyzja zezwoli jednocześnie na uruchomienie procedury związanej z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi.

Rekordowo droga inwestycja

Liczący ok. 30 km długości odcinek S74 Cedzyna – Łagów z obwodnicą miasta Łagowa (wartość budowy oszacowana na 1,1 mld zł) to najdroższa inwestycja drogowa w historii województwa świętokrzyskiego. Jednocześnie to również najdłuższy budowany odcinek drogi ekspresowej w regionie. Kiedy kierowcy mogą spodziewać się zakończenia prac na tym etapie budowy S74? GDDKiA podaje, że droga zostanie udostępniona do użytku zmotoryzowanym w I połowie 2028 roku. Tym samym S74 zyska ciągłość na ponad stukilometrowym odcinku od granicy woj. łódzkiego i świętokrzyskiego do Opatowa.

Drogowcy podają, że odcinek Cedzyna – Łagów skomunikowany z użytkowanym odcinkiem S74 Kielce – Cedzyna i realizowanym Łagów – Opatów, zostanie wytyczony głównie po nowym śladzie na północ od istniejącej DK74. W ramach zlokalizowanej w powiecie kieleckim inwestycji zaplanowano budowę czterech węzłów drogowych (Radlin, Wola Jachowa, Makoszyn i Łagów), obwodu utrzymania drogi w Woli Jachowej i dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych w Górnie. Zaprojektowanych i wybudowanych zostanie 16 wiaduktów w ciągu S74 i nad drogą ekspresową oraz 13 mostów w ciągu drogi ekspresowej i innych dróg publicznych. Przewidziano przejście dla zwierząt typu zielony most i ponad trzydzieści przepustów pełniących funkcje ekologiczne. Wybudowane zostaną również drogi dojazdowe komunikujące tereny przyległe.

W budowie jest sześć odcinków S74

Obecnie w realizacji (w systemie Projektuj i buduj) jest sześć odcinków S74 o łącznej długości ok. 104 km. Ekspresowa trasa skomunikuje województwa łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie. Będzie stanowić także połączenie pomiędzy węzłami autostrad A1 i A2, a realizowaną trasą S19 Via Carpatia. Na dwóch odcinkach trwają roboty budowlane, dla czterech drogowcy złożyli wnioski o decyzję ZRID.