Obecność przejść dla pieszych jest istotna, aby zachować bezpieczeństwo na drogach oraz płynność ruchu. Ich lokalizacja musi być dobrze przemyślana, biorąc pod uwagę przede wszystkim warunki drogowe. Dodatkowo w celu oznaczenia miejsca przeznaczonego do przechodzenia pieszych w poprzek drogi stosuje się znak informacyjny D-6, z kolei powierzchnię przejścia wyznacza znak poziomy P-10.

