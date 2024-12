Zielone światło dla ważnej trasy na Pomorzu. Kluczowa inwestycja

Droga do elektrowni jądrowej na Pomorzu. Dwie części inwestycji

Jeszcze w sierpniu tego roku ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i budowę drogi krajowej do pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej "Lubiatowo-Kopalino", zlokalizowanej w gminie Choczewo. Inwestycja podzielona została na dwie części - odcinek od Lubiatowa do drogi wojewódzkiej nr 213 (ok. 11 km) oraz od DW213 do węzła Łęczyce na S6 (ok. 15 km). Co więcej, w ramach budowanej właśnie S6 Leśnice - Bożepole Wielkie, wykonany zostanie łącznik między drogą powiatową w Łęczycach a trasą S6, który skomunikuje nową drogę krajową ze wspomnianym wcześniej węzłem.

Jak informują drogowcy, inwestycja będzie ważna nie tylko za sprawą samej elektrowni. Trasa m.in. zwiększy przepustowość ruchu na lokalnych drogach, a dodatkowo skróci czas przejazdu między Trójmiastem i okolicznymi nadmorskimi miejscowościami. Będzie miała także kluczowe znaczenie w sezonie turystycznym, stanowiąc alternatywę dojazdu nad Bałtyk.

Coraz bliżej budowy ważnej krajówki. Jest zezwolenie

Droga projektowana jest po nowym śladzie. Dla obu odcinków jednojezdniowej drogi o przekroju 1x2 w klasie GP (główna ruchu przyspieszonego) opracowane zostały dwa warianty przebiegu trasy. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Gdańsku wydał decyzję środowiskową dla preferowanego przez dyrekcję wariantu 2, w którym trasa omija Choczewko i biegnie bliżej miejscowości Kurowo.

Kolejnym etapem prac będzie teraz wyłonienie wykonawców robót. Opracują projekt samej trasy, a także materiały niezbędne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz innych niezbędnych opracowań. Po uzyskaniu decyzji ZRID rozpoczną się prace budowlane.

Budowa drogi krajowej do elektrowni jądrowej została ujęta w uchwale Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim".