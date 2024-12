Najdroższa trasa szybkiego ruchu w Polsce. Kiedy wreszcie będzie gotowa?

Droga ekspresowa S7 na północ od Warszawy, prowadząca do Gdańska, jest w trakcie budowy. Kierowcy mają do dyspozycji 275 km drogi ekspresowej od węzła Gdańsk Południe do Płońska. W realizacji jest natomiast odcinek między Czosnowem a Płońskiem. To dokładnie 35 kilometrów placu budowy. Prace w tym miejscu zostały podzielone na trzy odcinki: Czosnów-Modlin – 9,7 km, Modlin-Załuski – 12 km, Załuski-Siedlin – 12,9 km. Budowana droga w większości biegnie po starym śladzie, dlatego kierowcy przemierzający obszar, w którym prowadzone są prace, spotykają się z utrudnieniami, spowolnieniem ruchu i dyskomfortem jazdy.

Szybciej nad morze latem 2025

Kiedy kierowcy mogą spodziewać się zakończenia prac na tym etapie drogi ekspresowej S7? Najbardziej zaawansowany jest odcinek Czosnów-Modlin z mostem na Wiśle. Raportwarszawski.pl ustalił, że w tym obszarze GDDKiA planuje zakończenie prac w maju 2025 roku. Na kolejnych dwóch odcinkach roboty potrwają dłużej. Tam drogowcy będą obecni do sierpnia 2025 r. Jeśli wykonawcy zdążą w terminie, latem podróż z Warszawy do Gdańska potrwa krócej. Jazda na tej trasie nie będzie jednak tak komfortowa, jak na odcinku z Kraków - Warszawa. Spowolnienie cały czas będzie czekać zmotoryzowanych na wjeździe do stolicy.

S7 na wylocie z Warszawy najdroższą drogą w Polsce

Odcinek drogi ekspresowej S7 pomiędzy Kiełpinem i Trasą Armii Krajowej w Warszawie, który stanowi północny wylot ze stolicy w kierunku Gdańska, potrafi być zmorą dla kierowców. Łącznik między "wylotówką" (Czosnów-Kiełpin) ma być gotowy w maju 2027 roku (prace na tym odcinku jeszcze się nie rozpoczęły), natomiast ostatni kilkunastokilometrowy odcinek trasy wyjazdowej z Warszawy do Kiełpina powstanie najwcześniej w 2032 roku (realizacja przewidziana jest na lata 2028-2032). Samo opracowanie dokumentacji, którą wykona konsorcjum w składzie Transprojekt Gdański (lider) oraz Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt Warszawa, wyceniono na 54,2 mln zł. Orientacyjnych kosztów inwestycji GDDKiA na tym etapie nie podaje. Już teraz jednak mówi się, że będzie to najdroższa droga w Polsce.

Przebieg odcinka S7 Kiełpin - Warszawa

S7 pomiędzy Kiełpinem i Trasą Armii Krajowej w Warszawie będzie miała po trzy pasy ruchu w każdym kierunku, a w niektórych miejscach nawet cztery. Przez mocno zurbanizowane tereny Warszawy (Bemowo i Bielany) droga przejdzie dwoma tunelami - na Bielanach (ok. 1000 m) i Bemowie (ok. 1100 m). Trasa o długości ponad 13 km w początkowej części przebiegać będzie po istniejącym śladzie ul. Kolejowej w Dziekanowie Leśnym. Następnie, za węzłem Łomianki w kierunku Kanału Młocińskiego, zaprojektowana będzie na nasypie.

Dalej droga będzie biegła wschodnim obrzeżem Kampinoskiego Parku Narodowego, aż do węzła Wólka Węglowa i Janickiego. Następnie, za ul. Arkuszową w Warszawie, planowana trasa zejdzie do tuneli. Po wyjściu z tuneli wzniesie się ponad teren nad drogą ekspresową S8. Pomiędzy tunelami przewidziano węzeł Generała Maczka, a na przecięciu dróg ekspresowych S8 i S7 zaplanowano węzeł Warszawa Północ (NS).

Oprócz wspomnianych tuneli powstaną również wiadukty, przejścia podziemne, kładki pieszo-rowerowe oraz urządzenia ochrony środowiska, tj. ekrany akustyczne. Planowane są też przejścia dla zwierząt i ogrodzenie trasy. Wykonawca projektu dokonana dodatkowych analiz dla połączenia trasy z lokalnym układem komunikacyjnym. Wjazd na trasę S7 przewiduje się obecnie poprzez węzły: Kolejowa, Wólka Węglowa, Janickiego, Generała Maczka, Warszawa Północ (NS - połączenie z Trasą Armii Krajowej S8).