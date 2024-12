Prawie 400 km nowych tras w 2025 roku. Tymi drogami już jeździmy, a tymi dopiero pojedziemy

Zobacz wideo

Nowe drogi w Polsce w 2024 roku. Łącznie 156 km świeżutkich tras

W tym roku drogowcy ponownie powiększyli drogową mapę Polski. Do końca roku do użytku kierowców przekazanych zostanie łącznie 156 km nowych tras - 35,5 km autostrad, 87,7 km dróg ekspresowych oraz 32,7 km dróg krajowych oraz obwodnic. Są to odcinki:

A2 Kałuszyn – Groszki

A2 Groszki – Siedlce Zachód

A2 Siedlce Zachód – Siedlce Południe

S1 Podwarpie – Dąbrowa Górnicza

S3 Bolków – Kamienna Góra Północ

S6 obwodnica Koszalina

S7 Miechów – Szczepanowice

S7 Widoma – Kraków (odcinek zostanie otwarty 23 grudnia)

S16 Borki Wielkie – Mrągowo

S52 Północna Obwodnicy Krakowa (odcinek zostanie otwarty 23 grudnia)

S61 Łomża Zachód – Kolno (pierwsza jezdnia)

DK9 obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego

DK11 rondo Janiska – Kołobrzeg Wschód

DK31 obwodnica Gryfina

DK32 obwodnica Strykowa

DK44 obwodnica Oświęcimia

DK47 Rdzawka – Nowy Targ

DK72 obwodnica Grzymiszewa

Równie imponująco przedstawia się także kwestia podpisanych już umów dotyczących realizacji kolejnych dróg. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zawarła łącznie 36 kontraktów na budowę odcinków o długości 456,5 km i wartości prawie 19 mld zł, z czego 27 dotyczy dróg ekspresowych o długości 395,6 km (wartość 17,5 mld zł) a pozostałych dziewięć 60,9 km obwodnic (wartość 1,4 mld zł). Co czeka nas w przyszłym roku?

Nowe drogi w Polsce w 2025 roku. Tymi trasami pojedziemy już za kilka miesięcy

Także w 2025 roku do dyspozycji kierowców przekazane zostaną kolejne kilometry dróg. Jak informuje GDDKiA, w przyszłym roku otworzonych zostanie kilkanaście nowych tras o łącznej długości blisko 400 km. Wśród nich będzie m.in. ponad 67-kilometrowy odcinek autostrady A2 między Siedlcami a Białą Podlaską, a także blisko 37 km drogi ekspresowej S1, Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej w ciągu S7 wraz z obwodnicą Żukowa (38,5 km), czy też kilkanaście mniejszych obwodnic (w tym Opatowa, Suchowoli czy Wąchocka).

W planach drogowców są również kolejne przetargi na co najmniej 330 km dróg. Będą to m.in. rozbudowa autostrady A2 Łódź – Warszawa, dwa brakujące odcinki drogi ekspresowej S17 między Lublinem a Hrebennem, a także odcinki S19 Via Carpatia na terenie woj. mazowieckiego. Szczegółowe informacje na temat odcinków dróg, które zostaną udostępnione kierowcom, a także planowanych przetargów poznamy jednak już 30 grudnia.