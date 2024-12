Jest ciężko, ale drogowcy nie składają łopat. Tu przyspieszają, tam nadganiają

W niektórych rejonach Polski pojawił się śnieg i ujemne temperatury, w związku z czym na drogi codziennie wyjeżdża sprzęt do zimowego utrzymania, a na budowach rozpoczęła się trzymiesięczna przerwa. Zimowe wstrzymanie prac zapisane jest w umowach z wykonawcami. Taka przerwa trwa od 15 grudnia do 15 marca. Jest to okres, kiedy wykonawcy mogą zdecydować o zawieszeniu robót budowlanych w terenie.

Przerwa zimowa zapisana w kontrakcie

Drogowcy tak łatwo się nie poddają. Przerwa zimowa zapisana w kontrakcie nie wlicza się do czasu ukończenia inwestycji. Przy sprzyjającej pogodzie wykonawcy mogą wykorzystać dodatkowy czas do prowadzenia prac, przyspieszając realizację inwestycji lub nadganiając ewentualne zaległości. Zimą realizowane mogą być takie prace, które nie są wrażliwe na niskie temperatury i pozostałe warunki atmosferyczne występujące w najzimniejszym okresie w roku. Poza tym GDDKiA zaznacza, że niezależnie od zimowej aury, prowadzonych może być również szereg innych działań (m.in. w obszarze przygotowania czy projektowania).

Budowanie dróg nie jest tylko pracą w terenie

GDDKiA przypomina o skomplikowanym procesie budowy dróg. Potrzebny jest wybór wykonawcy prac, a więc przetargi i ich kolejne etapy. Realizacja kontraktów drogowych i przygotowanie do budowy dróg to również potrzeba wykonania specjalistycznej dokumentacji projektowej, technicznej i obowiązek uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych. Wszystkie te zadania mogą być prowadzone niezależnie od warunków pogodowych. Wymagają one specjalistycznej wiedzy, współpracy wielu urzędów i instytucji, ogromnych nakładów finansowych, a przede wszystkim mnóstwa pracy.

Polska największym placem budowy w Europie

Obecnie nigdzie w Europie infrastruktura drogowa nie jest tak mocno rozbudowywana, jak w Polsce. Wiele z kluczowych dla naszego kraju inwestycji dotyczy sieci dróg krajowych. Obecnie w realizacji są 104 zadania z Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) o łącznej długości blisko 1467 km i wartości ponad 63 mld zł. W przetargu jest 16 zadań o łącznej długości blisko 131 km, a kolejnych ponad 2500 km w przygotowaniu.

Na etapie realizacji znajdują się też 22 zadania z Programu budowy 100 obwodnic o długości ponad 176 km. Kolejnych 13 obwodnic o łącznej długości ponad 122 km jest w trakcie przetargu, a 61, o łącznej długości ponad 582 km, w przygotowaniu.