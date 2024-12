Ile trzeba by dopiąć pierwszy drogowy pierścień wokół Warszawy? Z pozoru tak niewiele. To ledwie 14 km drogi ekspresowej w ramach tzw. WOW – Wschodniej Obwodnicy Warszawy. Brakujący fragment to odcinek S17 Drewnica – Ząbki – Warszawa Wschód, który planowano już ponad 40 lat temu.

Niestety budowa wspomnianej drogi to długa historia sporów, o których pisaliśmy wielokrotnie. I to nie tylko konflikt na linii mieszkańcy – GDDKiA. To również długa sądowa batalia (podnoszono kwestie proceduralne), w którą zostały zaangażowane takie instytucje jak Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA), ale także Naczelny Sąd Administracyjny (NSA). Pod koniec 2024 r. NSA uchylił wyrok WSA z 2023 r, co oznacza konieczność ponownego rozpatrzenia sprawy.

Nowy plan na wschodnią obwodnicę stolicy. Czyli?

Czas na przełom? Dariusz Klimczak, minister infrastruktury zapowiada nowy plan działań. Podczas grudniowej konferencji nie tylko podsumował dotychczasowe prace resortu, ale także zapowiedział rekordowy budżet inwestycyjny na 2025 r. Na budowę dróg i sieci kolejowej zabezpieczono w budżecie inwestycyjnym 16,5 mld zł oraz kolejne 18 mld zł z unijnego programu FEnIKS. Wygląda na to, że we wspomnianym budżecie nie zabraknie środków na wyczekiwaną trasę, która domknie drogowy pierścień wokół Warszawy.

Minister Klimczak wspomniał o sposobie na wyjście z klinczu. Stąd uznał, że najlepszym rozwiązaniem jest określenie nowego wariantu Wschodniej Obwodnicy Warszawy. Przyznał, że nikt nie zamierza budować dróg wbrew woli mieszkańców (trudno o bardziej wymowne odniesienie do społecznego sporu i przebiegu trasy przez dzielnicę Wesoła). Dlatego już niebawem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedstawi harmonogram działań. Trudno nie wspomnieć o nowym podziale odcinków trasy (GDDKiA informowała o tym już w połowie 2024 r.) czy rozpoczęciu całego procesu przygotowań od nowa. W praktyce oznacza to przynajmniej 6-7 lat oczekiwania, zanim jeszcze można ruszyć z pracami budowlanymi.

Do czasu przedstawienia szczegółowych planów przez GDDKiA można tylko spekulować jak będzie wyglądać Wschodnia Obwodnica Warszawy. Trudno ocenić, czy wróci pomysł tunelu (w miejsce nasypu) czy też zostanie wytyczona nowa droga przesunięta dalej na wschód. Jedno nie ulega wątpliwości. Zanim powstanie obwodnica aglomeracji warszawskiej WOW jest bardzo potrzebna, by odciążyć mocno zatłoczone odcinki w pobliżu lotniska oraz na wysokości Bródna czy Żoliborza.