Autostrada A2 Groszki – Siedlce Zachód będzie gotowa jeszcze przed świętami (o ile nie przeszkodzi pogoda a odbiory techniczne będą przebiegały zgodnie z planem). Tak wynika z zapowiedzi nie tylko dobrze poinformowanego serwisu Autostrady Polska. O możliwości udostępnienia trasy do ruchu wspominał także w rozmowie z PAP Szymon Piechowiak, rzecznik GDDKiA. Wspomina się o 19 lub 20 grudnia 2024 r.

Jak wygląda procedura odbiorów i kontroli nowo wybudowanego odcinka autostrady? Oto przykład ze strony służb ratowniczych. Odcinek A2 Groszki – Siedlce Zachód o długości 13 km sprawdzili już strażacy z jednostki ochotniczej straży pożarnej OSP Nowe Opole. W ramach kontroli na trasę dotarli wozami gaśniczymi i sprawdzili całą infrastrukturę drogową.

Autostrada A2 Groszki-Siedlce Zach. GDDKiA

Strażacy zwrócili m.in. uwagę na systemy przejazdów awaryjnych (miejsca są specjalnie oznaczone, by ułatwić odnalezienie i skrócić czas prac przygotowawczych), które wykorzystywane są m.in. do udrożnienia zablokowanej autostrady i ułatwienia przejazdu służbom ratowniczym. Przedstawiciele OSP wspomnieli o nowej nawierzchni betonowej (nie stwierdzili nierówności) a także o ważnej zmianie organizacyjnej. Po udostępnieniu autostrady do ruchu wydłuży się teren, za który współodpowiedzialne jest OSP Nowe Opole.

Nowa autostrada na Mazowszu. Już się korkuje na zjeździe

Po otwarciu odcinka A2 Groszki – Siedlce Zachód nastąpi połączenie autostrady A2 od granicy państwa z niedawno oddanym odcinkiem A2 Siedlce Zachód - Siedlce Południe. Fragment A2 w pobliżu starej obwodnicy Siedlec (w ciągu drogi krajowej DK92) już się korkuje. Newralgiczne miejsce to zjazd z autostrady w kierunku zachodnim. W weekendy na zjeździe z zatłoczonym rondem tworzą się zatory, co dla kierowców oznacza nawet kilkanaście minut opóźnienia. Po połączeniu z A2 Groszki – Siedlce Zachód korki po stronie zachodniej nie powinny już występować. Utrudnień należy zaś się spodziewać na wschodnim krańcu autostrady A2 i pobliskim rondzie w Białkach, które w popołudniowych godzinach szczytu jest bardzo mocno obciążone.

Kierowcy odetchną dopiero w przyszłym roku, kiedy zostanie zakończona budowa wszystkich odcinków autostrady A2 Siedlce – Biała Podlaska. GDDKiA planuje oddać do ruchu całą trasę bez podziału na poszczególne fragmenty.

Zaawansowanie robót (projektowania) na budowie autostrady A2 na wschód od Siedlec