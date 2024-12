Nowa trasa w zachodniopomorskim - mosty, wiadukty i szybszy dojazd nad Bałtyk

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) poinformowała, że wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla obwodnicy miejscowości Szwecja, w ciągu drogi krajowej nr 22, trafił już do Wojewody Zachodniopomorskiego. To oznacza, że wykonawca, firma Budimex, jest gotowa do rozpoczęcia realizacji inwestycji. Termin rozpoczęcia robót budowlanych przewidywany jest na przyszły rok.

Harmonogram budowy obwodnicy Szwecji

Projekt budowy obwodnicy Szwecji realizowany jest przez firmę Budimex w formule „Projektuj i buduj", a wartość kontraktu wynosi 60,7 mln zł. Umowa na realizację inwestycji została podpisana w lutym 2023 roku. Wykonawca miał 10 miesięcy na opracowanie projektów budowlanych oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Prace projektowe zostały zakończone w terminie, co pozwoliło na rozpoczęcie procedury uzyskiwania decyzji ZRID.

Procedura ta potrwa przez kilka najbliższych miesięcy, a po jej zakończeniu, uzyskana decyzja ZRID umożliwi rozpoczęcie robót budowlanych. Projekt zakłada, że sama budowa obwodnicy potrwa 15 miesięcy, z wyjątkiem przerwy zimowej, która będzie obowiązywała w okresie od 16 grudnia do 15 marca każdego roku.

Szczegóły budowy nowej obwodnicy

Obwodnica Szwecji będzie jednojezdniową drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). Droga o długości 4,2 km pozwoli na ominięcie samej miejscowości, co znacznie poprawi bezpieczeństwo i płynność ruchu w tym rejonie. Trasa obwodnicy będzie przebiegać w pobliżu granicy województwa zachodniopomorskiego i wielkopolskiego.

W ramach inwestycji zaplanowano budowę kilku kluczowych obiektów inżynieryjnych:

Most na rzece Pilawa o długości 71 metrów. Most będzie miał także funkcję dolnego przejścia dla zwierząt, co poprawi bezpieczeństwo fauny w tym rejonie i pozwoli na swobodne przemieszczanie się dzikich zwierząt wzdłuż korytarza ekologicznego.

Dwa wiadukty dla dróg lokalnych, które będą przebiegać nad obwodnicą, umożliwiając bezpieczne połączenie z sąsiednimi miejscowościami i drogami.

Dwa ronda na początku i końcu obwodnicy, które ułatwią wjazd i wyjazd z trasy, a także poprawią płynność ruchu.

Program budowy 100 obwodnic

Obwodnica Szwecji jest częścią rządowego Programu budowy 100 obwodnic, który zakłada modernizację i budowę nowych tras w całej Polsce, w tym dziewięciu inwestycji drogowych na Pomorzu Zachodnim. Program ma na celu poprawę bezpieczeństwa, jakości podróży oraz rozwój infrastruktury drogowej w regionie.

W ramach tego programu na Pomorzu Zachodnim realizowane są również inne kluczowe inwestycje, takie jak:

Obwodnica Gryfina w ciągu DK31, która ma zostać oddana do użytku jeszcze w grudniu 2024 r.

Obwodnica Szczecinka (DK20), która zbliża się do końca budowy i ma być gotowa w II kwartale 2025 roku.

Umowy na zaprojektowanie i budowę obwodnic Rusinowa i Wałcza (DK22) oraz Stargardu (DK20) zostały podpisane w 2023 roku.

Rozpoczęły się również przetargi na budowę obwodnicy Kołbaskowa (DK13), której realizacja będzie powiązana z II etapem budowy obwodnicy Przecławia i Warzymic.

Obwodnica Złocieńca w ciągu DK20 znajduje się obecnie w fazie przygotowywania przetargu.

Dla obwodnicy Człopy w ciągu DK22 w związku z rozstrzygnięciem sądowym konieczne będzie ponowne uzyskanie decyzji środowiskowej.

Korzyści z budowy obwodnicy Szwecji

Budowa obwodnicy Szwecji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 22, która jest jednym z głównych szlaków komunikacyjnych w regionie. Dzięki obwodnicy ruch tranzytowy omijać będzie centrum miejscowości, co przełoży się na zmniejszenie hałasu i zanieczyszczeń, a także na poprawę komfortu życia mieszkańców.

Zakończenie budowy obwodnicy planowane jest na 2027 rok. Inwestycja nie tylko poprawi komunikację i bezpieczeństwo, ale także będzie miała pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy regionu poprzez ułatwienie dostępu do sąsiednich miejscowości i dróg krajowych.