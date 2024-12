Budowa odcinka Via Carpatii wymaga zaawansowanych technologii z uwagi na skomplikowane ukształtowanie terenu, w tym liczne osuwiska i obszary predysponowane do ruchów masowych. Wiertnica LB-44 510, o głowicy wiercącej o mocy aż 510 kNm, pozwala na wiercenie pali betonowych o głębokości 20 metrów – równoważnej wysokości pięciopiętrowego budynku. Pale te wzmocnią podłoże pod czteroprzęsłową estakadę o długości 96,9 m i wysokości 18,5 m nad ciekiem wodnym.

REKLAMA

Zobacz wideo

Ogromna wiertnica w akcji na budowie Via Carpatii

Maszyna ta może wykonywać pale o średnicy do 3000 mm i głębokości do 94 m, co czyni ją wszechstronną w realizacji dużych projektów infrastrukturalnych, takich jak mosty czy fundamenty wieżowców. Na placu budowy w Równem wiertnicy towarzyszy szereg urządzeń wspomagających, m.in. pompy do betonu, dźwigi do zbrojenia i wibromłoty. Dzięki temu możliwe jest skuteczne zabezpieczenie terenu i realizacja fundamentów palowych, niezbędnych w tak trudnych warunkach geologicznych.

Co powstanie na odcinku Miejsce Piastowe - Dukla?

Realizacja 10,1-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej obejmuje budowę 20 obiektów inżynierskich, w tym trzech estakad, pięciu wiaduktów, dziewięciu mostów oraz przejścia dla zwierząt. Powstanie także nowoczesny węzeł drogowy w Dukli, który umożliwi połączenie z drogą krajową nr 19, drogą powiatową oraz w przyszłości z drogą wojewódzką nr 993.

Dodatkowo w ramach inwestycji przewidziano dwa Miejsca Obsługi Podróżnych w miejscowości Równe, a także rozbudowę infrastruktury technicznej, ochrony środowiska oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wartość projektu i wykonawca

Budowa odcinka S19 jest realizowana przez firmę Strabag. Wartość kontraktu wynosi 478,9 mln zł. Odcinek stanowi część większego projektu Via Carpatia, który ma na celu połączenie północnych i południowych części Europy, znacząco poprawiając komunikację w regionie.