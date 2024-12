Te trasy w Polsce otworzą jeszcze przed świętami. Nowe odcinki dróg ekspresowych i autostrady

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to chiński wykonawca zdąży przed czasem (według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad obecnie firma przygotowuje materiały do wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zrealizowanej inwestycji drogowej). Tak przynajmniej wynika z dość zaskakujących informacji serwisu Autostrady Polska (jeszcze wczoraj publikowaliśmy raport z budowy A2). Najprawdopodobniej już na kilka dni przed tegorocznymi świętami Bożego Narodzenia drogowcy wreszcie udostępnią do ruchu tak wyczekiwany odcinek autostrady A2 Groszki – Siedlce Zachód.

REKLAMA

Według serwisu szacowany termin otwarcia to 19 grudnia 2024 r. Jeśli informacje się potwierdzą, to kierowcy zyskają wygodne połączenie autostradowe aż do węzła z obwodnicą Siedlec (wcześniej informowano, że trasa będzie udostępniona do ruchu dopiero wiosną 2025 r.). A to nie wszystko.

Autostrada A2 Groszki - Siedlce Zachód GDDKiA

Zobacz wideo Jak zły jest stan infrastruktury ładowania w Polsce? Rozmawiam z Prezesem Volvo Car Poland - Emilem Dembińskim [MATERIAŁ WYDAWCY MOTO.PL]

Zmiany na południu kraju

Dość istotne zmiany w sieci drogowej nastąpią także na południu Polski. Kilka dni po prognozowanym terminie otwarcia autostrady A2 Groszki – Siedlce Zachód można oczekiwać zmian w organizacji ruchu na drogach ekspresowych S52 i S7. Tuż przed Wigilią (Autostrady Polska wskazuje na 23 grudnia 2024 r.) spodziewane jest udostępnienie do ruchu aż dwóch odcinków dróg ekspresowych.

S7. Usytuowanie węzła Mistrzejowice na odcinku trasy ekspresowej S7 Kraków-Widoma GDDKiA

Kierowcy skorzystają z fragmentu drogi ekspresowej S7 (połączenie węzła Widoma z węzłem Kraków Mistrzejowice) o długości 12 km. Otwarty zostanie także odcinek drogi ekspresowej S52 od wciąż budowanego węzła Mistrzejowice do węzła Modlnica. Na czas zakończenia budowy węzła ruch zostanie tymczasowo poprowadzony łącznicą, która docelowo przejmie ruch na kierunku Warszawa – Katowice.