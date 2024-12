Nowa trasa przebiegać będzie po nowym śladzie, dokładnie po północnej stronie obecnej DK78, omijając miasto Szczekociny i sąsiednią wioskę Goleniowy. Będzie to droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego), jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu. Co ciekawe, w okolicy węzła na skrzyżowaniu DK78 z DK46 w Szczekocinach przewidziano odcinek dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu w każdą stronę.

Obwodnica Szczekocin i Goleniów. Nowa 13-kilometrowa trasa na Śląsku

Do najważniejszych obiektów, które powstaną w trakcie budowy trasy, należą m.in. wiadukt nad DK46 w Szczekocinach, most nad rzeką Pilicą, czy też wiadukt nad linią kolejową nr 65 i mosty nad rzeką Krztynią. Powstanie również węzeł drogowy w Szczekocinach, skrzyżowania, jezdnie dodatkowe, a także chodniki i drogi pieszo-rowerowe.

"W ramach budowy obwodnicy zadbamy o środowisko naturalne poprzez budowę urządzeń ochrony środowiska [...]. Wykonane zostanie również kompleksowe odwodnienie terenu drogi krajowej i jezdni dodatkowych wraz ze zbiornikami retencyjnymi i retencyjno-infiltracyjnymi. Wody opadowe i roztopowe przejmowane z pasa drogowego po przejściu przez urządzenia podczyszczające trafią do kanalizacji deszczowej. Całość uzupełni nasadzenie zieleni ochronnej i naprowadzającej" - dodają przedstawiciele GDDKiA.

Fot. GDDKiA

Kiedy możemy spodziewać się gotowej trasy? Aktualnie GDDKiA przyjmuje oferty od potencjalnych wykonawców. Wybór zwycięzcy nastąpi po 15 stycznia 2025 roku. Zgodnie z planem po podpisaniu umowy zleceniobiorca będzie miał 22 miesiące (bez okresów zimowych) na wykonanie wszelkich potrzebnych robót. Oznacza to, że kierowcy będą mogli skorzystać z trasy najprawdopodobniej w 2027 roku.

Program budowy 100 obwodnic w województwie śląskim

Obwodnica Szczekocin i Goleniów to kolejny element układanki tworzącej blisko 50 km nowego przebiegu DK78 pomiędzy Siewierzem i Szczekocinami. Stanowić będzie kontynuację obwodnicy Poręby i Zawiercia, obwodnicy Kroczyc oraz obwodnicy Pradeł. Projektanci pracują również nad dokumentacją dla rozbudowy odcinka Pradła – Irządze. W efekcie do 2029 roku przebudowanych i wybudowanych w nowym śladzie zostanie prawie 55 km DK78 we wschodniej części województwa. Co więcej, trwają prace przygotowawcze przy realizacji obwodnicy Nakła Śląskiego i Świerklańca.

Dzięki tym inwestycjom rozpoczynająca się na granicy z Republiką Czeską i prowadząca do Chmielnika w woj. świętokrzyskim DK78 ominie zurbanizowane i niebezpieczne miejsca. "Nowo budowane odcinki przejmą znaczącą część ruchu tranzytowego i regionalnego, skutkiem czego na obecnej DK78 przeważać będzie ruch lokalny. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększenie przepustowości połączenia z jednej strony z A1, z drugiej z DK11, a w przyszłości S11" - informują drogowcy.