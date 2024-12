Nowa obwodnica, a taka różnica. Drogowcy są o krok od realizacji kolejnej trasy w lubuskim

"Do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej przekazaliśmy ogłoszenie o przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy omijającej obie miejscowości w ciągu DK12" - informuje GDDKiA. Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie, w pierwszej kolejności opracowanie projektu i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a następnie wybudowanie nowej drogi o długości 7,3 km w ciągu DK12.

REKLAMA

Zobacz wideo

Obwodnicy Wschowy i Dębowej Łęki. Trasa kluczowa dla mieszkańców

Nowa droga rozpoczynać się będzie od skrzyżowania z DK12 w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków i będzie biec w kierunku wschodnim i północno-wschodnim do miejsca połączenia z ul. Jedności (droga powiatową nr 1004F) i ul. Kolejową (droga wojewódzka nr 305). Następnie droga przecinać będzie linię kolejową nr 14, skąd obwodnica biec będzie dalej w kierunku północno-wschodnim, aż do włączenia z istniejącą DK12 za Dębową Łęką. Obwodnica położona będzie w zdecydowanej większości na terenie województwa lubuskiego, nieznacznie zahaczając o województwo wielkopolskie.

Obwodnica miejscowości Wschowa i Dębowa Łęka jest niezwykle istotna dla mieszkańców. Trasa pozwoli ograniczyć ruch tranzytowy przebiegający przez te lokacje, dzięki czemu poprawi się bezpieczeństwo, a także komfort życia ich mieszkańców - ograniczona zostanie emisja spalin i hałas.

Program budowy 100 obwodnic (PB100) w woj. lubuskim

Obwodnica Wschowy i Dębowej Łęki w ciągu DK12 jest jedną z sześciu zaplanowanych do realizacji w województwie lubuskim w ramach PB100:

Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22 oraz Krosna Odrzańskiego w ciągu DK29 - są już na etapie realizacji,

Kostrzyna nad Odrą w ciągu DK31 - trwa przetarg na realizację,

Przytocznej w ciągu DK24 i Dobiegniewa w ciągu DK22 - wydane zostały decyzje środowiskowe.

To nie wszystko. "Rozpoczęliśmy również przygotowania do realizacji obwodnicy Słubic w ciągu DK31, która została ujęta na liście rezerwowej PB100 jako możliwa do realizacji, lecz bez zapewnionych środków finansowych na ten cel. Ogłoszenie przetargu na prace przygotowawcze było możliwe dzięki podpisanemu porozumieniu z gminą Słubice, która koszty tych prac wzięła na siebie. Obecnie jesteśmy na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty" - dodają przedstawiciele GDDKiA.