Otwarto ważną obwodnicę w Małopolsce. To jedna z droższych tego typu inwestycji

W poniedziałek, 4 grudnia, otwarto pierwszy odcinek długo wyczekiwanej południowej obwodnicy Oświęcimia - to czwarte co do wielkości miasto Małopolski. Docelowo nowa trasa będzie mieć długość 9 km i połączy miasto z S1 oraz A4.

