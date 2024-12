chDroga S6 to prawdziwa królowa pomorskich dróg. Ok. 220-kilometrowa ekspresówka będzie się z czasem powiększała, by finalnie osiągnąć długość blisko 400 km. Połączy ona największe miasta północnej Polski, takie jak Gdańsk, Słupsk, Koszalin czy też Szczecin. Jednym z niezwykle istotnych elementów trasy będzie obwodnica ostatniego z wymienionych tutaj miast.

Jedna z najbardziej istotnych inwestycji na Pomorzu

Prawie 50-kilometrowa Zachodnia Obwodnica Szczecina będzie podzielona na dwa odcinki. Pierwszy o długości 25,5 km wytyczony będzie od węzła Szczecin Zachód w Kołbaskowie i przechodzić będzie na zachód od stolicy województwa w kierunku północnym. Kończyć się będzie na węźle Police. Od tego miejsca swój bieg rozpoczynać będzie drugi, nieco krótszy fragment (ok. 23,4 km), który będzie prowadził w kierunku wschodnim do węzła Goleniów Północ. Podczas jego budowy powstanie najbardziej interesująca część trasy, czyli tunel pod Odrą.

Najdłuższy tunel w Polsce. To część Zachodniej Obwodnicy Szczecina

Tunel pod Odrą wpisany w ciąg trasy wstępnie miał mieć ok. 3,5 km długości. Co ciekawe, podczas planowania obiektu okazało się, że musi on zostać inaczej poprowadzony. Wszystko ze względu na obecność instalacji przemysłowych pobliskich zakładów chemicznych. Zmiana poskutkowała tym, że inwestycja będzie miała ok. 5 km długości. "Będzie to drugi, obok tunelu pod Świną, obiekt tego typu na Pomorzu Zachodnim i jednocześnie najdłuższy tunel w Polsce" – stwierdza GDDKiA. Tunel będzie dwunawowy, a w każdej poprowadzona zostanie jezdnia o dwóch pasach ruchu. "Spód konstrukcji tunelu będzie schodził maksymalnie 51 m poniżej poziomu terenu, natomiast jezdnia będzie na głębokości do 45 m" - stwierdzają drogowcy.

Wizualizacja tunelu pod Odrą. Fot. GDDKiA

Wstępne prace przygotowawcze rozpoczęły się już sześć lat temu. "Tunel został zaprojektowany z uwzględnieniem zagrożenia powodziowego. Biorąc pod uwagę bliskość Odry, w szczególności od strony wschodniego wlotu do tunelu, w projekcie wzięto pod uwagę szacowany poziom wody 500-letniej, czyli ryzyka, które przewidywane jest raz na 500 lat" - dodaje Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału GDDKiA.

Kiedy pojedziemy nową obwodnicą? Na to niestety będziemy musieli trochę poczekać. Zgodnie z planami drogowców pierwszy fragment obwodnicy (Kołbaskowo - Police) zostanie otwarty dopiero w 2029 roku, natomiast drugi, w który wpisany jest tunel pod Odrą, zostanie oddany do użytku dwa lata później, a więc w 2031 roku.