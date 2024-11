Uciążliwy hałas. To na to zwykle skarżyli się mieszkańcy domów położonych niedaleko Południowej Obwodnicy Warszawy. Dla nich trasa jest dużym obciążeniem, stąd nie dziwi, że od wielu miesięcy samorządowcy zmagali się z kolejnymi zgłoszeniami o uciążliwej drodze.

To co jednak jest zmorą dla mieszkańców dla kierowców stanowi wybawienie. Południowa Obwodnica Warszawy to bardzo ważna trasa szczególnie dla podróżujących w osi wschód – zachód oraz tranzytu. By obniżyć poziom hałasu drogowcy zastosowali ograniczenie do 100 km/h. Niestety praktyka pokazuje, że wielu kierowców porusza się z większą prędkością po trasie. Znamienne, że GDDKiA odrzuciło przy tym pomysły radnych pobliskich dzielnic o wprowadzeniu odcinkowego pomiaru prędkości. Okazało się, że według GITD instalacja zestawu OPP nie ma podstaw po przeprowadzeniu analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego o czym informował serwis TVN Warszawa już na początku 2023 r.

Osiedle Kapriola w Wilanowie, w tle południowa obwodnica Warszawy. Mieszkańcy tego osiedla narzekają na hałas i od lat proszą o osłonięcie ulicy ekranami. Zdjęcie z 7 marca 2024 r. Fot. Dariusz Borowicz / Agencja Wyborcza.pl

Okazuje się, że skargi zostały wreszcie wysłuchane. 28 listopada 2024 r. GDDKiA ogłosiło o podpisaniu umowy na projekt i budowę dodatkowych zabezpieczeń akustycznych wzdłuż POW. Ekrany powstaną w miejscach, które wskazano w analizie przeprowadzonej przez drogową dyrekcję.

Nowe ekrany akustyczne w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy

Okolice węzła Wał Miedzeszyński

Ul. Celulozy

Węzeł Patriotów

Ul. Cygańska

Podniesienie istniejących ekranów akustycznych w ciągu POW

Rejon ul. Celulozy

Węzeł Patriotów

Ul. Mozaikowa

Ul. Opacka

Zwycięzcą przetargu została firma MR-CAT. Wykonawca ma 20 miesięcy na realizację kontraktu. A to oznacza, że w ciągu pierwszych 10 miesięcy wykona wszystkie projekty i uzyska pozwolenia na montaż zabezpieczeń wzdłuż trasy POW. Kolejne 10 miesięcy potrwa instalacja nowych ekranów i podwyższanie istniejących. Dla mieszkańców to skromne pocieszenie. Będą zmagać się z hałasem jeszcze niemal przez dwa lata.