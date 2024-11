Taka skromna obwodnica, a spora różnica. To będzie duże wsparcie dla autostrady A1

Na realizację obwodnicy Srocka (woj. łódzkie, powiat piotrkowski) w ciągu dróg krajowych 12 i 91 nie brakowało chętnych. Okazało się, że do przetargu ogłoszonego przez GDDKiA zgłosiło się sześciu chętnych. Co więcej aż czterech oferentów zmieściło się w kwocie planowanej przez drogową dyrekcję. I to jeden z nich zwyciężył w postępowaniu. Za najkorzystniejszą uznano propozycję firmy Budimex, która okazała się najtańsza. Firma zobowiązała się do realizacji kontraktu za kwotę ponad 81 mln. zł.

Ponad 81 mln. zł wystarczy na budowę obwodnicy o długości ponad 3,7 km. To droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu (klasa GP – główna ruchu przyspieszonego) która ominie Srock od strony zachodniej. Ta z pozoru krótka trasa będzie mieć znaczenie nie tylko dla ruchu lokalnego. Okazało się, że sąsiedztwo z autostradą A1 i drogą ekspresową S8 znacząco wpłynie na cały ruch drogowy.

Obwodnica Srocka przy węźle autostradowym A1 Tuszyn GDDKiA

Węzeł autostradowy i ułatwienie dla kierowców

Zgodnie z planem północny kraniec obwodnicy będzie zakończony rondem, które wedle GDDKiA uzupełni brakujące kierunki przejazdu na węźle Tuszyn znajdującym się na przecięciu autostrady A1 i drogi krajowej DK12/91. Dzięki temu kierowcy jadący od strony Głuchowa zyskają możliwość zawrócenia i wjazdu na autostradę w kierunku Gdańska. A to ma kluczowe znaczenie dla układu komunikacyjnego i okolicznych terenów inwestycyjnych z licznymi centrami logistycznymi. GDDKiA wspomina w komunikacie nie tylko o skróceniu czasu przejazdu, ale także poprawie bezpieczeństwa a nawet komfortu życia. Ruch tranzytowy wreszcie zostanie wyprowadzony z zatłoczonego centrum Srocka.

Zwycięzca przetargu ma 34 miesiące na wykonanie obwodnicy, z czego 17 miesięcy zajmą prace projektowe i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID). Tradycyjnie do tego czasu nie wlicza się przerwy zimowej (od 16 grudnia do 15 marca).