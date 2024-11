Najdłuższy plac budowy w Polsce. Aż pięć odcinków 71-kilometrowej "eski" w podlaskim na raz

"Najdłuższy drogowy plac budowy w województwie podlaskim to 71 km powstającej właśnie drogi ekspresowej S19 na południe od Białegostoku. Budowa rozpoczyna się w pobliżu miejscowości Deniski, omija Bielsk Podlaski, a kończy się w Chlebczynie na południe od Bugu" – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Co warte podkreślenia, prace trwają jednocześnie na pięciu odcinkach realizacyjnych. Łączna wartość umów podpisanych z ich wykonawcami to prawie 2 mld zł! Jak prezentują się postępy w pracach?

REKLAMA

Zobacz wideo

Droga ekspresowa S19 w woj. podlaskim. Pięć odcinków w budowie

Największe zaawansowanie robót (między 45 a 55 proc.) jest na odcinkach, których budowa ruszyła we wrześniu i październiku ubiegłego roku, a więc Haćki – Bielsk Podlaski Zachód, Bielsk Podlaski Zachód - Boćki oraz Boćki – Malewice. W takiej też kolejności będą udostępniane kierowcom w drugiej połowie 2025 roku. Odcinek Deniski – Haćki, którego budowa ruszyła w ubiegłym miesiącu, będzie gotowy w drugim kwartale 2026 roku, natomiast najdłuższy fragment Malewice – Chlebczyn (25 km) zostanie oddany do ruchu w drugiej połowie 2026 roku. Wtedy też kierowcy będą mogli korzystać z całego odcinka drogi ekspresowej S19 od rzeki Narew aż po Bug, nad którym przejadą do województwa mazowieckiego nową, 600-metrową estakadą przez dolinę tej rzeki.

Droga S19 to element Via Carpatia

Wspomniane 71 km trasy S19 to zarazem część korytarza transportowego Via Carpatia, który docelowo ma łączyć Europę Północną i Południową. Na terenie Polski będzie miał on około 700 km długości. "Zaczyna się w Budzisku (granica państwa z Litwą), przez Białystok i Lublin prowadzi do Barwinka (granica państwa ze Słowacją). Jego elementami są odcinki dróg ekspresowych S61, planowanych S16 lub S8, a także większość przebiegu S19 – na Podlasiu od odcinka Krynice – Białystok Zachód i dalej na południe, aż do granicy województwa" - informuje GDDKiA. Via Carpatia będzie docelowo przebiegać przez teren pięciu województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego (Lublin jest już połączony z Rzeszowem)

Droga ekspresowa S19 w województwie podlaskim będzie miała około 177 km. W tej chwili w budowie jest siedem odcinków o łącznej długości ponad 91 km oraz 5 km dwujezdniowej drogi krajowej nr 19 klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) w rejonie przejścia granicznego w Kuźnicy. Trzy odcinki są na etapie projektowania (łączna długość prawie 46 km), a trzy fragmenty (około 40 km "eski") czekają na rozstrzygnięcie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.