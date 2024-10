Niedawno resort infrastruktury dał zielone światło na budowę ostatniego fragmentu drogi S7 na trasie z Warszawy do Gdańska. Oddanie do użytku odcinka od Kiełpina do granic Warszawy oraz pozostałych budowanych już fragmentów od Płońska ma skrócić czas podróży między miastami do 3 godzin. Sam zaliczam się do grona kierowców, którzy z utęsknieniem czekają na ten fragment drogi, ale musimy uzbroić się w cierpliwość. Gotową trasą pojedziemy najwcześniej w... 2032 roku. To szmat czasu.

Z Gdańska do Warszawy 200 km/h

Okazuje się jednak, że znacznie szybciej pojawi się o wiele szybsza alternatywa dla S7 w postaci szybkiej trasy kolejowej. Co prawda już dziś podróż Pendolino z Gdańska do Centrum Warszawy jest znacznie szybsza i zajmuje 2 godziny 46 minut, ale niebawem czas ten ma być jeszcze skrócony, bo po modernizacji torów, która właśnie trwa, pociągi na tej linii mają rozpędzać się do 200 km/h!

Inwestycja realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) warta jest 16 milionów złotych i obejmuje szlifowanie torów oraz rozjazdów na 320-kilometrowej linii kolejowej między Warszawą a Trójmiastem.

Szlifowanie torów: maszyna Speno w akcji

Kluczowym elementem modernizacji jest specjalistyczny pociąg szlifujący – maszyna Speno, która waży 270 ton i mierzy 80 metrów długości. Wyposażona w urządzenia pomiarowe, umożliwia dokładną analizę stanu szyn oraz skuteczne usuwanie uszkodzeń, wynikających z wieloletniej eksploatacji. Za pomocą kamieni ściernych maszyna przywraca szynom ich optymalny kształt, co bezpośrednio wpływa na komfort podróży i pozwala zwiększyć prędkość przejazdu pociągów pasażerskich. Proces szlifowania realizowany jest z niezwykłą precyzją, co wpływa na cichszą jazdę oraz zmniejszenie ryzyka awarii.

Prace modernizacyjne, które rozpoczęły się w maju, zostały podzielone na etapy i realizowane są nocami, co minimalizuje wpływ na bieżący ruch kolejowy. Pierwszy etap obejmował odcinek między stacjami Tczew a Prabuty w województwie pomorskim. Aktualnie maszyna działa na trasie w województwie mazowieckim, obejmując odcinek od Świercz do Mławy, z kontynuacją w stronę stacji Działdowo. Następnie prace będą prowadzone w województwie warmińsko-mazurskim na odcinku przez Działdowo, Iławę i za stację Susz.

Jeszcze w tym roku z Warszawy do Gdańska dojedziemy szybciej

Docelowo, do połowy grudnia 2024 roku, szlifowanie obejmie 450 kilometrów torów i 136 rozjazdów na linii Warszawa Wschodnia – Gdańsk Główny. Dzięki przeprowadzonym pracom podróżni odczują znaczną poprawę komfortu jazdy, ale przede wszystkim czas podróży znacznie się skróci. Ile dokładnie, jeszcze tego nie wyliczono, ale w przyszłości po zbudowaniu nowej linii dużych prędkości z Warszawy do Gdańska dojedziemy w zaledwie godzinę i 45 minut! Modernizacja umożliwi przejazdy z prędkością do 200 km/h, co stawia kolej jako atrakcyjną alternatywę dla podróży drogą ekspresową S7, której oddanie do pełnego użytku jest nadal odległe.