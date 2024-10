Tunele na S1 prawie gotowe. Kiedy pojedziemy trasą?

W tunelu o długości 830 metrów, wydrążonym w masywie Barania, prace nad obudową zasadniczą zakończyły się w maju 2023 roku. W sierpniu zakończono także układanie nawierzchni betonowej. Obecnie trwa montaż instalacji bezpieczeństwa i monitorowania ruchu, a także prace nad portalami tunelu. Portal południowy jest na ukończeniu, natomiast prace nad portalem północnym są w połowie realizacji.

W przypadku tunelu wydrążonego w masywie Białożyński Groń o długości około 1000 metrów, pozostały do wykonania cztery segmenty obudowy zasadniczej w nawie prowadzącej w kierunku Żywca. Prace nad nawą w kierunku Zwardonia zakończono we wrześniu, a układanie nawierzchni planowane jest do końca roku. W tunelu w kierunku Żywca, nawierzchnia powinna być gotowa na początku 2024 roku.

Do budowy tuneli zużyto imponujące ilości materiałów. Wykorzystano 70 tysięcy m³ betonu i 7 700 ton stali zbrojeniowej, a także ponad 100 tysięcy m² hydroizolacji. Prace obejmowały także drążenie tuneli, w wyniku którego wywieziono ponad 650 tysięcy ton urobku. Na obudowy tuneli zużyto łącznie 12 200 ton stali i 190 tysięcy m³ betonu.

Postępy na całej trasie S1

Zaawansowanie prac na 8,5-kilometrowym odcinku drogi ekspresowej S1 Przybędza – Milówka wynosi obecnie 87 proc. Prace mostowe są bliskie ukończenia, osiągając 98% zaawansowania. Większość ekranów akustycznych została już zamontowana, a prace branżowe, takie jak przebudowa instalacji energetycznych, są niemal zakończone.

Korzyści z budowy S1

Droga S1 na odcinku Przybędza – Milówka znacząco poprawi dostępność komunikacyjną regionu, przyspieszając przemieszczanie się między miejscowościami. Nowa infrastruktura zwiększy bezpieczeństwo ruchu, a także wspomoże lokalny sektor turystyczny, ułatwiając dostęp do atrakcji w regionie.

Przyszłość trasy S1

Cała trasa S1, będąca częścią Transeuropejskiej Sieci Transportowej, łączy Pyrzowice z granicą ze Słowacją w Zwardoniu. W ramach tej inwestycji docelowo zostanie oddana do użytku droga ekspresowa o długości 133 km, co przyczyni się do usprawnienia transportu towarów i pasażerów w południowej Polsce oraz na szlaku międzynarodowym. Prace na odcinku Przybędza - Milówka mają zostać zakończone pod koniec 2025 roku, co będzie ważnym krokiem w realizacji tego strategicznego projektu.