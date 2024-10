Jaka jest najbardziej obciążona droga w Polsce? Codziennie przejeżdża nią nawet 200 tys. aut

Aktualnie mamy w Polsce 5137,4 km dróg szybkiego ruchu. Fragment, na którym ruch jest rekordowy, liczy jednak nieco ponad 20 km. Mowa o odcinku drogi ekspresowej S8 w Warszawie. Konkretnie chodzi o przejazd między węzłami Konotopa i Głębocka.

Nawet 200 tys. aut na dobę. S8 w Warszawie najbardziej zatłoczona

Wyniki dotyczące pomiaru ruchu zaprezentowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad nie pozostawiają wątpliwości. S-ósemką w Warszawie podróżuje przeciętnie od 104 620 do 197 813 pojazdów na dobę. Najwyższą średnią osiąga fragment między węzłami Powązkowska i al. Prymasa Tysiąclecia. Tak wynik sięga granicznych 197 tys. pojazdów. Choć niewiele mniej zatłoczony okazuje się odcinek na wysokości mostu Grota-Roweckiego. Tam każdej doby przejeżdża 185 tys. pojazdów.

Na tym ciekawostki się nie kończą. Dobrze, że S8 odbiera tak dużą część ruchu z warszawskich arterii. Niestety tym samym staje się częstą ofiarą zdarzeń drogowych. Wiecie, że średnio każdego dnia na tym odcinku ekspresówki dochodzi do 3 kolizji lub wypadków? Wynik jest alarmująco wysoki.

Droga ekspresowa S8 rozbija bank. Nawet A4 w Katowicach nie ma szans

Droga ekspresowa S8 zgarnia rekord w jeszcze jednej kwestii. Trasa na odcinku pomiędzy węzłami Warszawa Janki i Opacz może się pochwalić największym przyrostem ruchu w latach od 2015 do 2021. W tym czasie ruch zwiększył się o 50 do 80 tys. pojazdów każdej doby. To oznacza skok nawet o 280 proc.

Wniosek jest jeden. Inne polskie ekspresówki i autostrady nie mają szans z warszawską częścią S8. S2 na przecięciu Al. Jerozolimskich i al. Krakowskiej przejeżdża średnio "tylko" 114 tys. pojazdów na dobę. Z kolei A4 na wysokości węzłów Katowice Mikołowska i Katowice Murckowska uzyskuje wynik na poziomie 105 033 pojazdów na dobę.

Czemu S8 w Warszawie jest tak zatłoczona?

Takie wyniki nie są jednak przypadkowe. Tak potężną ilość pojazdów generują dwa fakty. Pierwszy jest taki, że mówimy o wewnętrznej obwodnicy Warszawy. To droga, którą mieszkańcy stolicy skracają sobie przejazd do pracy czy domu, a do tego, którą można poruszać się m.in. między takimi dzielnicami, jak Żoliborz, Bielany, Białołęka czy Targówek. Na trasie znajduje się także jeden z warszawskich mostów.

Drugi jest taki, że szczególne natężenie ruchu występuje na dwóch newralgicznych odcinkach. Pierwszy dotyczy fragmentu między węzłami Powązkowska i al. Prymasa Tysiąclecia, a drugi fragmentu na wysokości mostu Grota-Roweckiego. To dwa odcinki, które mają strategiczne znaczenie dla komunikacji w stolicy.