Via Carpatia, czyli jakże ważne europejskie połączenie północ — południe. Docelowo połączy porty w Litwie, Grecji czy Rumunii. Z polskiej perspektywy to kluczowy szlak transportowy na tzw. ścianie wschodniej, który połączy takie miasta jak m.in. Białystok, Lublin i Rzeszów czy autostrady A2 i A4. Częścią międzynarodowej trasy będzie m.in. droga S19, której budowa została podzielona na kilka odcinków na południe od Rzeszowa. Jednym z nich jest fragment o długości ponad 11 km. To S19 Babica — Jawornik.

To będzie jedna z najbardziej malowniczych tras w Polsce. I jedna z tych, która stanowi spore wyzwanie dla wykonawcy (za projekt i budowę odpowiedzialne jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor). Dość newralgiczną częścią jest miejsce budowy kilku obiektów inżynierskich. To estakady ES22, ES-24 i ES-26 (jeden z najwyższych filarów sięgnie aż 100 m wysokości).

Estakady i korekta dróg gminnych

Na potrzeby inwestycji przygotowano charakterystyczne serpentyny dróg technologicznych, które przypominają budowę nowego stoku narciarskiego. Obecnie widać już pierwsze podpory dla przyszłej estakady ES-24 (najwięcej jest już na planowanych estakadach ES-13 i ES-19). W przypadku obiektu ES-26 jeszcze trwa palowanie terenu. Pomiędzy estakadami powstanie jeszcze wiadukt dla drogi gminnej 112279R, której przebieg zostanie poddany korekcie w obrębie skrzyżowania z drogą ekspresową.

Budowa S19 oznacza także zmianę przebiegu innych lokalnych połączeń. Zaplanowano korektę przebiegu dróg 1931R, 1917R, 112123R, 112212R, 112125R, 112280R, 1938R, 112212R i 112231R. W projekcie uwzględniono także budowę tymczasowego łącznika S19 z DK19 (Jawornik) z rondem turbinowym o średnicy ponad 50 m. Docelowo część łącznika zostanie rozebrana a pozostała przeznaczona do połączenia z drogą gminną 112212R.

Kiedy pojedziemy nową drogą S19 Babica – Jawornik? Na podstawie umowy z lutego 2022 r. zakończenie prac przewidziano na wrzesień 2026 r. (rozpoczęte je jesienią 2023 r.). Zaawansowanie robót drogowych obecnie wynosi 24,37 proc. Wskaźnik zaawansowania rzeczowego całości kontraktu sięgnął zaś 32,21 proc. Blisko finału są już prace projektowe (96,81 proc.).