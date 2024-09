Droga ekspresowa S17 Piaski Wschód - Łopiennik. Kolejny odcinek "eski" w lubelskim

Zgodnie z rozstrzygnięciem Krajowej Izby Odwoławczej projektowaniem i budową ponad 16 km trasy od węzła Piaski Wschód do Łopiennika zajmie się konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska (lider) oraz Aldesa Construcciones. Umowa na realizację inwestycji opiewa na kwotę prawie 810 mln zł.

Odcinek drogi ekspresowej przebiegać będzie nowym śladem, wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 17. Rozpocznie się na węźle Piaski Wschód (połączenie z drogą ekspresową S12), który zostanie rozbudowany, a zakończy w okolicach Łopiennika Nadrzecznego. Oprócz trasy głównej powstaną drogi do obsługi ruchu lokalnego, obiekty inżynieryjne w tym dwie estakady nad rzekami Giełczewka oraz Marianka. Powstaną także trzy kolejne węzły: Piaski Południe, Fajsławice oraz Łopiennik.

Fot. GDDKiA

Droga ekspresowa S17 Piaski - Hrebenne. Jakie będzie miała znaczenie?

Droga połączy Warszawę przez Lublin z Krasnymstawem, Zamościem i Tomaszowem Lubelskim. Mieszkańcy regionu zyskają bezpieczną trasę ułatwiającą dojazd do krajowej sieci dróg szybkiego ruchu, a także dalsze podróże po całej Europie. To także międzynarodowa droga E372 prowadząca z Warszawy do Lwowa, łącząca Unię Europejską z Ukrainą.

Droga ekspresowa między Piaskami a Hrebennem jest realizowana w formule Projektuj i buduj. Obecnie (poza odcinkiem Piaski Wschód - Łopiennik, dla którego właśnie podpisano umowę) na etapie realizacji są jeszcze cztery odcinki S17: Izbica - Zamość Sitaniec, Zamość Wschód - Zamość Południe, Zamość Południe - Tomaszów Lubelski oraz Tomaszów Lubelski - Hrebenne (w sumie ok. 55 km). W trakcie przetargu jest odcinek Krasnystaw - Izbica (18,8 km). Dwa odcinki są na etapie prac przygotowawczych (Łopiennik - Krasnystaw (9 km) oraz Zamość Sitaniec - Zamość Wschód (12 km), dla których uzyskano już decyzje środowiskowe. Przetargi na realizację tych zadań drogowcy planują ogłosić w przyszłym roku.

"Finiszujemy z przetargiem na opracowanie dokumentacji projektowej dla blisko 2-kilometrowego odcinka biegnącego nowym śladem od S17 do planowanego terminala granicznego odpraw samochodów ciężarowych Hrebenne/Rawa Ruska, który realizowany będzie przez Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych. Wkrótce podpiszemy umowę z biurem projektowym" - dodaje GDDKiA.