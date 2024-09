Globalna agencja kreatywna działająca w ramach koncernu Stellantis wykracza mocno poza ramy motoryzacji. W ciągu trzech lat swojej działalności studio zdobyło dość szerokie doświadczenie w tworzeniu projektów spoza branży automotive, ale także wprowadzania produktów konsumenckich.

Projekty i współprace Stellantis Design Studio

Studio Stellantis współpracuje z różnorodnymi klientami z całego świata. Do najważniejszych realizacji SDS należą projekty stworzone we współpracy z innymi firmami z branż takich jak transport, lotnictwo i technologia. Przykładowe projekty to:

Peugeot – Beneteau Sea Drive: Koncept związany z projektowaniem jachtów, który wykorzystuje technologie motoryzacyjne w żegludze.

Peugeot – Pleyel Innovative Piano: Współpraca z firmą Pleyel nad innowacyjnym podejściem do projektowania pianin.

DS Automobiles – Pavillon Ledoyen Kitchen: Projekt kuchni w prestiżowej restauracji, łączący nowoczesny design z funkcjonalnością.

Jednym z bardziej złożonych przedsięwzięć SDS jest współpraca z francuską grupą przemysłową MND nad projektem kolejek linowych Orizon, który obejmuje projektowanie nie tylko gondoli i wyciągów krzesełkowych, ale także stacji narciarskich. Celem projektu było stworzenie nowoczesnego, modularnego systemu do użytku zarówno w przestrzeniach miejskich, jak i górskich.

W dziedzinie lotnictwa studio współpracowało z firmą Aura Aero nad stylistyką zewnętrzną samolotu pasażerskiego ERA, jednego z pierwszych na świecie hybrydowych i elektrycznych samolotów regionalnych. Projekt ten wymagał zastosowania nowoczesnych technologii, takich jak środowisko wirtualne Cave Automatic Virtual Environment (CAVE), które pomogło w przyspieszeniu prac nad aerodynamiką i estetyką.

SDS miało również okazję współpracować z Maserati przy projektowaniu identyfikacji wizualnej dla zespołu Maserati MSG biorącego udział w wyścigach Formuły E. Prace obejmowały projektowanie samochodów wyścigowych, strojów zespołu oraz materiałów promocyjnych.

Globalna struktura i pracownie na całym świecie

Stellantis Design Studio operuje na globalną skalę, posiadając biura w Paryżu, Turynie, Detroit, Sao Paulo, Szanghaju i Casablance. Zespoły działające w tych miastach współpracują przy projektach, korzystając zarówno z lokalnej wiedzy, jak i globalnych trendów w projektowaniu. Dzięki temu studio jest w stanie dostarczać rozwiązania dostosowane do potrzeb różnych rynków.

Zespół SDS składa się z ekspertów o zróżnicowanych kompetencjach, w tym projektantów odzieży, grafików, specjalistów od zrównoważonego rozwoju, a także artystów CGI. Wspólnie pracują nad projektami z wielu branż, wykorzystując swoje doświadczenia, aby tworzyć innowacyjne i funkcjonalne rozwiązania projektowe.

Kluczowe kierunki działań

Stellantis Design Studio oferuje pełne wsparcie projektowe, obejmujące różne etapy tworzenia produktów, od badań i strategii, przez projektowanie, po wdrożenie i komunikację marketingową. Studio realizuje projekty dla marek globalnych i lokalnych, dostosowując swoje usługi do specyficznych potrzeb każdego klienta.

SDS współpracowało dotychczas z firmami takimi jak Haier, Fournier Group, MND, Brandt Group i Le Marquier. Każdy z tych projektów miał na celu połączenie nowoczesnego designu z praktycznymi rozwiązaniami.