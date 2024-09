Via Baltica prawie gotowa. Za kilka dni pojedziemy ostatnim odcinkiem trasy

Ostatnim odcinkiem Via Baltica pojedziemy już za kilka dni, ale na początku trzeba liczyć się jeszcze z utrudnieniami. Początkowo ruch odbywać się będzie po jednej jezdni, ale to i tak przyspieszy podróż i wyprowadzi ruch tranzytowy z Łomży.

REKLAMA

Odcinek S61 Łomża Zachód - Kolno

To ostatnia część polskiego szlaku Via Baltica, przebiegającego przez trzy województwa: mazowieckie, podlaskie i warmińsko-mazurskie. Łącznie S61 będzie miała długość około 220 km i zapewni szybki, bezpieczny przejazd między południową a północno-wschodnią Polską, aż do granicy z Litwą. Nowo otwarty fragment trasy, o długości 13 km, powstawał w trudnych warunkach, z uwagi na konieczność budowy licznych obiektów inżynierskich, takich jak mosty i wiadukty.

Jednym z najbardziej imponujących elementów nowego odcinka jest gigantyczny most nad rzeką Narew, który liczy ponad 1,2 km długości. Jego konstrukcja obejmuje 22 przęsła wsparte na 21 podporach pośrednich oraz dwóch przyczółkach. Co ciekawe, most ten pełni nie tylko funkcję drogową, ale także stanowi ważne przejście dla zwierząt, a pod jego przęsłami przebiegać będą drogi wewnętrzne oraz przejazd gospodarczy, służący mieszkańcom gminy Piątnica. Prawie jedna dziesiąta całego budowanego odcinka S61 to właśnie most przez dolinę Narwi, co świadczy o jego skali i znaczeniu.

Oprócz mostu na nowym odcinku powstało 14 wiaduktów oraz przejścia dla zwierząt, które mają zapewnić bezpieczeństwo zarówno kierowcom, jak i lokalnej faunie. W ramach inwestycji przewidziano również budowę trzech węzłów drogowych: Łomża Zachód, Nowogród oraz Łomża Północ. Dzięki temu kierowcy zyskają nie tylko nowoczesną trasę, ale także nowe możliwości komunikacyjne w regionie.

Pełna przejezdność Via Balticą w połowie 2025 roku

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), prace na odcinku Łomża Zachód - Kolno są już zaawansowane w 75 proc. Choć pełne oddanie dwujezdniowej drogi ekspresowej do użytku planowane jest dopiero na połowę 2025 roku, to w najbliższych dniach kierowcy będą mogli korzystać z jednej jezdni, co i tak znacząco usprawni przejazd przez region. Udostępnienie tej części trasy Via Baltica oznacza także wyprowadzenie ruchu tranzytowego z Łomży, co powinno znacznie odciążyć miasto i poprawić komfort życia jego mieszkańców.

Zobacz wideo

Via Baltica - historia budowy

Via Baltica, której S61 jest częścią, to strategiczny projekt infrastrukturalny, który docelowo połączy państwa bałtyckie z Polską i Europą Zachodnią. Szlak ten ma kluczowe znaczenie dla międzynarodowego transportu towarów, a także dla rozwoju turystyki i gospodarki regionów, przez które przebiega.

Prace nad polskim odcinkiem Via Baltica rozpoczęły się już kilkanaście lat temu i obejmują modernizację oraz budowę nowych tras szybkiego ruchu. Ostatni otwierany odcinek to kolejny etap w realizacji tego projektu, który ostatecznie zakończy się w połowie 2025 roku. Wówczas cała trasa S61, z pełnymi dwoma jezdniami oraz dodatkowymi elementami infrastruktury, będzie w pełni funkcjonalna.

Oprócz trasy S61, w ramach prac powstaje także nowy fragment drogi krajowej DK64 o długości prawie 7 km, łączący węzeł Łomża Północ z Elżbiecinem.