Oto trzy nowe inwestycje niedaleko polsko-niemieckiej granicy. Drogowcy mają plan

Do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE wysłaliśmy ogłoszenie o przetargu realizację II etapu obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu DK13 (nowy węzeł Szczecin Zachód na autostradzie A6), obwodnicy Kołbaskowa w ciągu DK13 oraz budowę infrastruktury drogowej na granicznym odcinku A6

- informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Zdaniem wiceministra infrastruktury Arkadiusza Marchewki, inwestycje usprawnią komunikację i pozwolą na wyprowadzenie ruchu z obszarów zamieszkanych. "Niezwykle istotne znaczenie będzie miała też budowa nowego węzła Szczecin Zachód na autostradzie A6, który pozwoli kierowcom dostać się na przyszłą Zachodnią Obwodnicę Szczecina, która stanowi inwestycyjny priorytet dla stolicy Pomorza Zachodniego oraz gmina sąsiednich i jest ważnym elementem docelowego układu drogowego północno-zachodniej części kraju" - dodaje polityk. Co wiemy na temat inwestycji?

REKLAMA

Zobacz wideo

Obwodnica Przecławia i Warzymic. Nowy węzeł na autostradzie A6

Pierwsza inwestycji dotyczy budowy nowego węzła Szczecin Zachód na autostradzie A6. Aktualny łącznik DK13 z autostradą został wybudowany (wraz z samą trasą) w latach 30. ubiegłego wieku (łącznice po południowej stronie węzła mają jeszcze brukowaną nawierzchnię). Wkrótce zostanie on zamknięty i zastąpiony położonym około 700 metrów na wschód nowym, autostradowym węzłem Szczecin Zachód. Dlaczego? Stary węzeł zdaniem drogowców nie zapewnia już odpowiednich warunków ruchu. Nowy obiekt będzie łączył z A6 nie tylko DK13, ale również planowaną Zachodnią Obwodnicę Szczecina w ciągu drogi ekspresowej S6.

"Węzeł Szczecin Zachód dzięki łącznicom bezpośrednim i półbezpośrednim będzie zapewniał właściwe warunki ruchu drogowego na przyszłym połączeniu autostrady i drogi ekspresowej. Od strony południowej do nowego węzła będzie również podłączona DK13 – obwodnica Kołbaskowa" - dodają przedstawiciele GDDKiA.

Fot. GDDKiA

Wiadukt i plac do kontroli na granicznym odcinku A6

Kolejnymi zaplanowanymi obiektami jest wiadukt i plac do kontroli przy polsko-niemieckiej granicy. Na odcinku autostrady A6 bezpośrednio przed przejściem granicznym nie ma możliwości zawracania (kolejny węzeł po stronie niemieckiej jest 9,5 km dalej). Nie ma również odpowiednich miejsc do kontroli – służby muszą korzystać z dróg przy stacjach paliw. Z tego też względu na trasie powstanie nowy powstanie wiadukt, łącznice i jezdnie manewrowe.

"Po południowej stronie autostrady powstanie plac do kontroli wraz z oznakowaniem aktywnym. Dzięki temu rozwiązaniu nie będzie już potrzeby wprowadzania zawężenia do jednego pasa ruchu na wjeździe do Polski, co obecnie jest związane z prowadzonymi przez służby kontrolami na terenie przy stacjach paliw" - stwierdzają drogowcy.

Obwodnica od wschodu ominie Kołbaskowo

DK13 w kierunku granicy polsko-niemieckiej w Rosówku przebiega przez m. Kołbaskowo. Występują tu liczne skrzyżowania i przejścia dla pieszych. Obwodnica wyprowadzi z Kołbaskowa ruch tranzytowy i poprawi przepustowość na przygranicznych trasach. Droga o długości 5,6 km rozpocznie się od nowego węzła Szczecin Zachód. Na końcu, poprzez rondo, będzie łączyła się z DK13, drogą powiatową z m. Kamieniec oraz obiektami znajdującymi się przy granicy.

Wymienione inwestycje zostaną wybudowane przez jednego wykonawcę, który rozpocznie prace maksymalnie 30 dni po podpisaniu umowy. Na wykonanie prac związanych z budową infrastruktury drogowej na granicznym odcinku autostrady A6 będzie miał on 16 miesięcy. Z kolei na budowę II etapu obwodnicy Przecławia i Warzymic oraz obwodnicy Kołbaskowa w ciągu DK13 - 27 miesięcy (bez okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca. Biorąc pod uwagę powyższe terminy, zakończenia realizacji wszystkich przewidzianych w projekcie obiektów można spodziewać się w 2028 roku.