Kiedyś była jedną z najważniejszych dróg w Polsce. Teraz brakuje funduszy na jej remont

W tym materiale opowiem historię drogi wojewódzkiej nr 944. Czemu była kiedyś tak kluczowa? Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że to dawna droga krajowa nr 1. Po drugie dlatego, że do czasu oddania trasy S52, to nią dojeżdżało się z Bielska-Białej do Cieszyna i granicy z Czechami.

REKLAMA

Zobacz wideo Ostrzegała innych kierowców przed policją. Sama została ukarana

DW 944 jak gorący kartofel. Przechodziła z rąk do rąk

Teraz zdecydowaną część ruchu z DW 944 przejęło S52. W efekcie trasa ta w oczach samorządów stała się niewidzialna. Choć powód tej niewidzialności jest też oczywisty. Jak napisała w swojej interpelacji już w 2021 r. Małgorzata Pępek – posłanka Koalicji Obywatelskiej PO, "z roku na rok droga DW 944 jest w coraz gorszym stanie. Początkowo jej utrzymanie zostało scedowane na lokalne samorządy, ale to zadanie przerastało finansowe możliwości gmin. Otrzymali zniszczoną drogę, bez żadnych funduszy na jej remont i utrzymanie."

Ostatecznie droga z Bielska-Białej do Cieszyna została drogą wojewódzką DW 944. To jednak właściwie w żaden sposób nie rozwiązało to problemu. Do tej pory nie przeprowadzono gruntownego remontu trasy.

Blisko 23 km za 300 mln zł. A pieniądze to początek problemów

Jak nie wiadomo, o co chodzi, to musi chodzić o pieniądze. Nawet duże pieniądze. Bo choć DW 944 ma zaledwie 22,9 km długości, remont szlaku oznacza astronomiczną inwestycję. Możemy mówić o kwocie na poziomie nawet 300 mln zł. W końcu sama przebudowa odcinka o długości około 13 km od Skoczowa do granicy z Bielskiem-Białą ma kosztować 165 mln zł.

Na samym uzbieraniu pieniędzy problemy się jednak nie kończą. Bo jak informuje Bartłomiej Sabat – wicemarszałek województwa śląskiego, kolejną kwestią jest uregulowanie własności na rzecz województwa śląskiego aż 191 działek. To one stanowią pas drogowy DW944. Należą one w tej chwili do gmin Skoczów i Jasienica. Proces przenoszenia własności trwa. Sprawy są rozpatrywane przez Sądy Rejonowe w Cieszynie oraz w Bielsku-Białej. Kiedy pojawią się rozstrzygnięcia? Optymistycznie rzecz ujmując, możemy mówić o końcu 2024 r.

Po dopełnieniu formalności związanych z własnością konieczne jest przygotowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi i... zajęcie dodatkowego terenu o szerokości nawet ponad 15 m. To oznacza przejęcie 267 dodatkowych działek przez zarząd województwa. Dzięki temu na odcinku będzie się dało wyznaczyć ścieżki pieszo-rowerowe. Tak długa lista problemów oznacza jedno. Do gruntownego remontu DW 944 potrzebnych jest jeszcze kilka dobrych lat.