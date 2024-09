Firma Skanska za 78,6 mln zł zbuduje 2,1 km nowej drogi krajowej nr 28, która będzie obwodnicą małopolskiego miasta Zator. Droga ominie centrum miasta po jego zachodniej stronie, zostanie poprowadzona nowym śladem i obejmuje szeroki zakres robót - drogowe, mostowe i instalacyjne. Droga powstanie w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.), a przewidywany czas jej budowy to lata 2025-2027.

REKLAMA

Droga z jednym pasem ruchu w każdym kierunku

Obwodnica Zatora będzie przebiegać od ronda na skrzyżowaniu DK44 i DW781 (ul. 1-go Maja) do stacji paliw przy DK28 (ul. Wadowicka). Odcinek będzie drogą jednojezdniową klasy GP (główna ruchu przyspieszonego), z jednym pasem ruchu w każdym kierunku.

Obwodnica Zatora w ciągu drogi krajowej numer 28 będzie miała 2,1 km długości i ominie centrum miasta po jego zachodniej stronie Fot. GDDKiA

W ramach inwestycji zostaną rozbudowane fragmenty ul. Wadowickiej (DK28), ul. Gen. Sikorskiego (DW781), ul. Bugajskiej (droga powiatowa) oraz ul. Jana Pawła II i ul. Hallera (drogi gminne). Dodatkowo powstaną też nowe drogi gminne, służące do obsługi komunikacyjnej przyległego terenu. Zostanie również przebudowana infrastruktura techniczna (wodna, kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna i teletechniczna), kolidująca z inwestycją.

Jak informują drogowcy, mieszkańcy będą mogli korzystać z dwóch przejść podziemnych pod nową drogą, którymi będzie poprowadzony ruch pieszy i rowerowy. Inwestycja została zaprojektowana tak, by zminimalizować jej wpływ na środowisko. Przewidziano jedno przejście i trzy przepusty dla zwierząt. Powstaną dwa stawy kompensacyjne (sztuczne mokradła dla zwierząt) i ekrany akustyczne.

Elektroniczny Dziennik Budowy

Budowa obwodnicy Zatora będzie pierwszą drogową inwestycją w małopolskim oddziale GDDKiA, w której zostanie zastosowany Elektroniczny Dziennik Budowy. Założeniem kontraktu jest wyeliminowanie wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, dokumentacji papierowej.