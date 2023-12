Kiedy pojedziemy gotową S11? Drogowcy podali szczegóły budowy jednej z dłuższych dróg w Polsce

Trasa S11 to ważny węzeł komunikacyjny dla pomorza i turystów z południa kraju. Droga ułatwi dojazd z Kołobrzegu i Koszalina do miast Górnego Śląska. GDDKiA obiecuje, że po ukończeniu S11 pokonanie trasy z Kołobrzegu do węzła Piekary Śląskie na połączeniu z autostradą A1 zajmie samochodem osobowym nieco ponad 5 godzin. Jak wygląda zaawansowanie prac przy jednej z najdłuższych dróg ekspresowych w Polsce? W zależności od etapu, inwestycje są już realizowane bądź prowadzone są prace przygotowawcze. Droga w całości będzie przejezdna jednak dopiero w 2030 roku.

REKLAMA

S11 gotowe odcinki

Kierowcy mogą korzystać już z 35,5 km wspólnego przebiegu S11 i S6 od Kołobrzegu do Koszalina wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód oraz obwodnicy Szczecinka o długości 12 km. Pod koniec września tego roku oddano też 48 km trasy od Koszalina do Bobolic. Nowa droga wyprowadziła ruch tranzytowy z Bobolic i wszystkich miejscowości położonych przy obecnej DK11 pomiędzy Koszalinem i Bobolicami.

Do zamknięcia realizacji S11 na Pomorzu Zachodnim brakuje odcinka między Bobolicami a Szczecinkiem. Na ten fragment, o długości 24,4 km, podpisano umowę z wykonawcą 30 sierpnia tego roku, a zakończenie budowy planowane jest na 2026 rok.

Prace na S11 poza woj. zachodniopomorskim

Trwają już prace projektowe dla budowy trasy S11 od granicy z woj. zachodniopomorskim do granicy z woj. opolskim. Długość projektowanej S11 w woj. wielkopolskim to około 280 km, podzielonych na następujące odcinki:

Szczecinek – Piła o długości około 59 km,

Piła – Ujście o długości około 20 km,

Ujście – Oborniki o długości około 43 km,

Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik o długości około 22 km,

Kórnik – Jarocin o długości około 43 km,

Jarocin – Ostrów Wielkopolski o długości około 57 km,

Ostrów Wielkopolski – Kępno o długości około 30 km.

Dla odcinka Ostrów Wielkopolski – Kępno rozpatrywane są przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska odwołania od Decyzji Środowiskowych Uwarunkowań (DŚU). Dla odcinka Szczecinek – Piła oraz Oborniki – Poznań uzyskano już DŚU, a dla odcinków Piła – Ujście, Ujście – Oborniki, Kórnik – Jarocin oraz Jarocin – Ostrów Wielkopolski toczą się postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zobacz wideo

Przetargi na S11

Trwa przetarg na zaprojektowanie i budowę S11 na odcinku Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik. Termin składania ofert upływa 13 grudnia br. o godz. 9. Ponadto, w przyszłym roku planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego dla kolejnego odcinka S11 tj. Ostrów Wielkopolski – Kępno.

Niedawno też poznaliśmy oferty w przetargu na dobudowę II jezdni na obwodnicy Kępna, pomiędzy węzłami Kępno Wschód i Baranów. Znamy oferentów pozostałej części drogi ekspresowej S11 w woj. opolskim. To trzy odcinki trasy o łącznej długości ok. 46 km od obwodnicy Kępna do obwodnicy Olesna.

W lipcu br. oddano do ruchu obwodnicę Olesna - to blisko 25 km dwujezdniowej trasy z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Inwestycja to także budowa 24 obiektów mostowych oraz węzła Olesno. Dzięki temu kierowcy mają do dyspozycji pierwszy odcinek drogi ekspresowej S11 w woj. opolskim.

S11 do Tarnowskich Gór

W czerwcu br. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach trafił wniosek o DŚU dla prawie 30 km S11, od granicy województw opolskiego i śląskiego do granicy powiatu lublinieckiego i tarnogórskiego. We wrześniu złożono wniosek o DŚU dla kolejnego, ponad 31-kilometrowego odcinka, stanowiącego obwodnicę Tarnowskich Gór. Złożenie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wniosków o wydanie DŚU zakończy początkowy etap przygotowania inwestycji.