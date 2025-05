To jeden z najczęściej kupowanych samochodów na świecie. Oto zupełnie nowa Toyota RAV4

Oto i jest. Jeden z najchętniej kupowanych modeli Toyoty doczekał się zupełnie nowej odsłony. Japończycy zapewniali przy tym, że to nie jest lifting. To zupełnie nowa generacja auta, które cieszy się ogromnym zainteresowaniem na całym globie. W końcu do tej pory Japończykom udało się sprzedać ponad 15 mln egzemplarzy. Europejski wkład to ponad 2,5 mln sztuk. Sporo.

REKLAMA

Toyota RAV4 2025. Premiera 21.05.2025 Tomasz Okurowski

Zobacz wideo Toyota CH-R+ Poznaliśmy z bliska nową elektryczną Toyotę

Przedstawiciele Toyoty chętnie powtarzali kilka haseł: "nowa generacja", "szósta generacja", "bestseller", "przełomowe oprogramowanie". Najwyraźniej chcieli się upewnić, że dziennikarzom nic nie umknie. W istocie mieli czym się chwalić. Popularna RAV-ka dostała solidną dawkę nowoczesnej techniki i technologii. Szczególnie istotna jest platforma programistyczna Arene OS. RAV4 szóstej generacji to pierwsze auto Toyoty z najnowszym własnym oprogramowaniem. Drugim będzie nowy Lexus ES.

Toyota RAV4 2025. Premiera 21.05.2025 Toyota

Toyota RAV4 2025. Premiera 21.05.2025 Toyota

Czegoś takiego jeszcze nie było w RAV4. I w żadnej innej Toyocie

Arene OS to autorski system Toyoty, który docelowo skontroluje nawet kilkaset funkcji pojazdu (ze szczególnym naciskiem na jazdę autonomiczną i układy wspomagające kierowcę). Dzięki niemu Toyota dołącza do grona firm (m.in. GM, Mercedes, Volkswagen), które mają własne oprogramowanie i są tym samym niezależne od takiego giganta jak Google z jego autorskim Android Automotive. By stworzyć Arene OS Japończycy przejęli kilka ważnych firm z programistycznego świata (m.in. Apex.AI i Renovo), które zajmowały się rozwojem jazdy autonomicznej i oprogramowania samochodowego. Gra toczy się o bardzo wysoką stawkę i jazdę autonomiczną poziomu czwartego.

Autorskie oprogramowanie to dopiero początek. Równie ważne są napędy. A w tej kwestii też jest sporo nowości. Zmiany wprowadzono nie tylko w klasycznej hybrydzie ale także wersji ładowanej z gniazdka (hybryda PHEV). Niestety cień kładzie na nie zmiana przepisów w zakresie emisji w UE. A to oznacza nieco niższą moc niż w innych regionach świata. Znamienne, że obniżenie mocy nie wpłynęło na osiągi. Tak przynajmniej obiecują przedstawiciele Toyoty.

Toyota RAV4 2025. Premiera 21.05.2025 Toyota

Toyota RAV4 2025. Premiera 21.05.2025 Toyota

Klasyczna hybryda Toyoty po zmianach. Pierwsze informacje

Jak zmieni się klasyczna hybryda w RAV4? Toyota wspomina o udoskonaleniu układu przeniesienia napędy, akumulatora, jednostki sterującej i innych komponentów. Podniesiono moc przedniego silnika elektrycznego, by poprawić osiągi auta (i nadrobić obniżenie sumarycznej mocy całego napędu). Wedle zapewnień RAV4 powinna lepiej reagować na wciśnięcie pedału gazu. Moc wersji z napędem przednim to 183 KM. W przypadku odmiany AWD-i jest zaś 191 KM.

Toyota RAV4 2025. Premiera 21.05.2025 Tomasz Okurowski

Toyota RAV4 2025 Tomasz Okurowski

Toyota RAV4 doczekała się nowej hybrydy plug-in z większą baterią litowo-jonową (22,7 kWh), ładowaniem z mocą nawet do 50 kW (bazowa pokładowa ładowarka to 11 kW) oraz mocniejszym motorem elektrycznym (150 kW czyli o 16 kW więcej). Łączna moc to 304 KM (268 KM dla odmiany AWD), a sprint od 0 do 100 km/h zajmuje zaledwie 5,8 s. Toyota chwali się także większą żywotnością ogniw (wydajniejszy system chłodzenia i podtrzymania właściwej temperatury baterii) oraz wykorzystaniem technologii lokalizacji pojazdu. Okazuje się, że jeśli w nawigacji wskażemy cel znajdujący się w strefie czystego transportu (SCT) komputer tak dobierze pracę napędu, by bateria została odpowiednio naładowana. Innymi słowy dojedziesz do SCT z takim zapasem energii, by jeździć w trybie bezemisyjnym w danym miejscu.

W gamie nie zabraknie RAV4 GR Sport. Ale nie będzie to tylko linia stylistyczna (choć zmian w designie i wyposażeniu nie zabrakło). Nowa RAV4 GR Sport zyskała szerszy rozstaw kół (o 20 mm), zmodyfikowane amortyzatory, wzmocnione tylne zawieszenie, inne strojenie układu jezdnego oraz spore 20-calowe felgi. Japończycy obiecują więcej frajdy z jazdy. Póki co trzymamy za słowo.

Toyota RAV4 GR Sport 2025. Premiera 21.05.2025 Toyota

Toyota RAV4 GR Sport 2025. Premiera 21.05.2025 Toyota

Będziesz płacić w nowej Toyocie RAV4

Wprowadzenie nowego oprogramowania Arene OS nakierowanego m.in. na jazdę autonomiczną oznacza istotne zmiany w układach wspomagających kierowcę i zwiększających komfort (po wyjściu z auta możesz nim zdalnie sterować przez smartfon, by np. wjechać w ciasne miejsce). Toyota obiecuje lepsze monitorowanie całego otoczenia samochodu, by m.in. ograniczyć ryzyko kolizji z pojazdami nadjeżdżającymi z boku i z tyłu. Łatwiej i bezpieczniej zmienisz pas na autostradzie czy unikniesz kolizji z nadjeżdżającym motocyklem czy rowerem. Jeśli kolizji nie da się uniknąć aktywuje się automatyczne awaryjne hamowanie a następnie (już po odpaleniu poduszek powietrznych) kolejny hamulec, by ograniczyć ryzyko następnego uderzenia.

Toyota RAV4 2025. Premiera 21.05.2025 Tomasz Okurowski

Toyota RAV4 2025. Premiera 21.05.2025 Tomasz Okurowski

Debiut Arene OS na pokładzie RAV4 oznacza także zdalne aktualizacje (ADAS oraz radio multimedialne nowej generacji). A to oznacza przygotowanie samochodu na wdrożenie w przyszłości nowych funkcji. Otwartą kwestią pozostaje ile Toyota zainkasuje za nowe opcje, jakie pojawią się w ramach zbiorczej aktualizacji. Być może aktywujesz je i zapłacisz poprzez 12,9" ekran w konsoli. Póki co zapowiedziano szeroki katalog ofert subskrypcji, funkcję rejestratora jazdy oraz dostęp do popularnych muzycznych serwisów streamingowych. Więcej szczegółów poznamy bliżej premiery samochodu w salonach sprzedaży. A ta nastąpi dopiero jesienią 2025 r. Produkcja seryjna wystartuje pod koniec 2025 r. a pierwsze samochody pojawią się w salonach nie wcześniej niż w lutym 2026 r.

Toyota RAV4 GR Sport 2025. Premiera 21.05.2025 Toyota

Czy jest na co czekać? Bez wątpienia. Auto na żywo prezentuje się bardzo dobrze. Zwraca uwagę masywna sylwetka, dzięki której RAV4 nieco upodobnił się do terenowej legendy. W ciekawie stylizowanym nadwoziu skrywa się bardzo przestronne wnętrze wykonane z myślą o amerykańskich gustach. A to oznacza sporo twardych ale dobrych jakościowo tworzyw. Choć Toyota nie ujawniła jeszcze dokładnych wymiarów samochodu to przedstawiciele marki zapewniali, że nowa generacja jest bardzo zbliżona wymiarami do poprzednika. Innymi słowy urosła nieznacznie. Pierwszy kontakt z systemem multimedialnym wzbudził spore nadzieje. W porównaniu z tym co obecnie oferują Lexus i Toyota to znaczący postęp. Innymi słowy jest na co czekać.