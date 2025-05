Skoda Enyaq zmienia twarz. Flagowy elektryk ma teraz sportową wersję

Potencjał rynku samochodów elektrycznych jest umiarkowany, ale wiele rynków sprawia, że producenci notują wzrosty. W Skodzie udział samochodów z elektrycznym wsparciem wynosi 15 procent, jednak w tej grupie znalazły się też hybrydy ładowane z gniazdka. Enyaq to mocny element tej układanki. Po trzech latach od debiutu wprowadzono wariant po sporej modernizacji. W pierwszym kwartale bieżącego roku do salonów na świecie wpłynęło ponad 20 tysięcy zamówień. Auto ma wysoką pozycję w sercach Niemców, Czechów, Szwajcarów i Polaków.

Po liftingu mamy zupełnie odmienioną twarz Skody Enyaq

Zanim napiszemy o technikaliach najszybszej, produkowanej seryjnie Skody w dziejach (obok Elroqa RS), musimy przedstawić zmiany zewnętrzne. A tych jest całkiem sporo, bowiem wóz wygląda zupełnie z przodu względem swego poprzednika. Nomen omen, wciąż znajdującego się na placach dilerskich. Znakiem rozpoznawczym RS-a pozostaje metaliczny lakier limonkowy – Mamba Green. Skutecznie przyciąga uwagę i w udany sposób kontrastuje z czarnym elementami wykończeniowymi karoserii. Do tego dokładamy 20 lub 21-calowe obręcze ze stopów lekkich, standardowe lampy Matrix LED, a także dynamiczne kierunkowskazy. W ofercie znajdziemy klasycznego SUV-a, jak i jego krewniaka oznaczonego Coupe.

Co ważne, nowy model przyciąga spojrzenia zupełnie odmienionym frontem z wąską listwą diodową łączącą reflektory. W kategorii rozmiarów pozostajemy przy znanych dotąd faktach. Enyaq ma 465 cm długości, a rozstaw osi wynosi 276,5 cm. Gabarytami wykracza poza klasę kompaktowych SUV-ów, ocierając się tym samym o segment D. Jest przy tym zgrabny, a kluczowy w tym przypadku jest również zmniejszony prześwit – o 15 mm z przodu i o 10 z tyłu. Celem lepszego prowadzenia i korzystniejszego przepływu powietrza. Współczynnik Cx wynosi dla Coupe zaledwie 0,239.

Skoda Enyaq RS fot. Piotr Mokwiński

Dużo miękkich tworzyw i obić tapicerskich. Wnętrze Enyaka wygląda dobrze

Spore rozmiary auta przekładają się na przestrzeń w kabinie. Szerokość wnętrza z przodu wynosi 151 cm. Wygodne fotele można wyposażyć w elektryczną regulację z pamięcią ustawień i funkcję masażu. Tapicerka skórzana lub z alcantary jest łatwa w czyszczeniu i może zostać wzbogacona jasnozieloną nicią. W stosunku do słabszych odmian nieco lepsze jest trzymanie boczne. Równie dużo miejsca znajdziemy w drugim rzędzie, gdzie kanapa przekonuje długim siedziskiem. Opcjonalne, panoramiczne okno dachowe nie ogranicza miejsca nad głowami. Wybierając się w dłuższą podróż, docenimy bagażnik o pojemności od 585 do 1710 litrów.

Kokpit przybrał atrakcyjną, dość minimalistyczną formę. Jest jednak przemyślany, zapewnia wiele funkcjonalnych schowków, przydatną parasolkę i przejrzysty rozkład urządzeń pokładowych. Przed oczami kierowcy wpisano cyfrowe wskaźniki. Mimo cyfryzacji mają ubogie menu i są oszczędne w przekazywanych informacjach. Konstruktorzy mogli lepiej zagospodarować tę przestrzeń. Lepsze wrażenie sprawia natomiast centralny ekran dotykowy o przekątnej 13 cali. Łączy się z internetem, nawigacją analizującą natężenie ruchu w czasie rzeczywistym i systemem kamer 360 stopni. Możemy go doposażyć w wydajne audio z 12 głośnikami (Canton). Warto również zdecydować się na przezierny wyświetlacz z rozszerzoną rzeczywistością.

Przy okazji liftingu, podświetlono panel pod centralnym telewizorem, a same multimedia zyskały przewidzianą tylko dla tego modelu szatę graficzną. Nie odbiega przesadnie od standardowej dla słabszych odmian. Miły dodatek stanowi miły w dotyku materiał otulający całą centralną część kokpitu. Podobny znajdziemy w Superbie i w Octavii. Na deser przewidziano cztery porty USB-C, ładowarkę indukcyjną o mocy 15 W, a także umożliwiono montaż haka holowniczego (przyczepa o masie do 1400 kg).

Więcej mocy i sportowe osiągi. Sportowa wersja nie nosi znaczka RS przypadkowo

Z uwagi na gabaryty i pojemność baterii na poziomie użytecznych 79 kWh netto (w poprzedniku 77 kWh netto), musimy pogodzić się z wysoką masą własną. W tym przypadku przekracza 2200 kg. W jej niesieniu pomaga adaptacyjne zawieszenie, które dopasujemy do własnych preferencji. Uzupełnia je progresywny układ kierowniczy. Parametry i czułość poszczególnych podzespołów zależne są od wybranego ustawienia. Klikając ikonkę Comfort, spowalniamy reakcję na dociskanie gazu i zwiększamy siłę wspomagania kierownicy. Wystarczy jednak kliknąć Sport, by całą elektrownię przywołać do życia.

Skoda Enyaq RS fot. Skoda

Wzorem elektryków Volkswagena z rodziny GTX, Skoda postanowiła zainstalować dwie jednostki elektryczne, których moc systemowa wynosi 340 KM i 679 Nm. W poprzedniej wersji to odpowiednio 299 KM i 460 Nm. Całość trafia na koła obu osi poprzez wiskotyczne sprzęgło typu Haldex. Napęd można też zblokować, ale tylko do prędkości 20 km/h. Klasyka gatunku. Na prostych odcinkach, RS wykazuje cechy sportowca. Sprint do setki trwa 5,4 sekundy (o 1,1 s lepiej od poprzednika), a wskazówka prędkościomierza kończy bieg na 180 km/h. Pewnie dałoby się więcej, ale Czesi wdrożyli elektroniczną blokadę. Istotne, że mamy do czynienia z pełnokrwistym elektrykiem, zatem spore pokłady momentu obrotowego otrzymujemy od startu. Z łatwością będziemy też przeprowadzać manewry wyprzedzania. Ładowanie Enyaqa może odbywać się na kilka sposobów. Poprzez domowe gniazdko, ładowarkę ścienną o mocy 11 kW lub za sprawą szybkiej stacji publicznej, gdzie chwilowy transfer dojdzie do 185 kW. Wówczas, uzupełnienie energii od 10 do 80 procent zajmie w optymalnych warunkach 26 minut. Nowością jest funkcja V2L. Pozwala ona na zasilanie zewnętrznych urządzeń elektrycznych. Maksymalny zasięg najszybszej Skody? Według WLTP wynosi 567 kilometrów.

Skoda Enyaq RS: opinia Moto.pl. To bardzo uniwersalny model. Ceny jeszcze nie znamy

RS to całkiem łakomy kąsek dla miłośników elektrycznych SUV-ów. Z napędem na cztery koła poradzi sobie w lekkim terenie. Zmniejszony, choć wciąż spory prześwit ułatwi pokonywanie wysokich krawężników i zapadniętych studzienek. Tutaj znajdziemy zupełnie inne emocje niż w innych autach koncernu VAG z dopiskiem GTI, S, R, RS lub Cupra. To błyskawiczny sprint spod świateł i nienaganna elastyczność, która już w poprzedniku robiła solidne wrażenie.

Musimy też liczyć się ze sporym wydatkiem. Nie dość, że to najmocniejsza Skoda w historii, to do tego prawdopodobnie najdroższa. Oficjalnych kwot jeszcze nie znamy, ale możemy spojrzeć na historię z poprzednikiem i wysnuć odpowiednie wnioski. Aktualny cennik zwykłego Enyaqa startuje z poziomu 189 900 zł (59 kWh netto i 204 KM). Sportline z baterią o pojemności 77 kWh i silnikiem o mocy 285 KM został wyceniony na 224 450 zł (6,7 s do setki). Możemy zatem się spodziewać, że RS będzie droższy o około 40-50 tysięcy zł. Tak to wyglądało wcześniej i to dość rozsądna oferta za wyraźnie bogatsze wyposażenie i lepsze osiągi. Usportowiony Enyaq powinien w wakacje pojawić się w salonach. Materiał został zrealizowany na wyjeździe sfinansowanym przez Skoda Polska. Firma nie miała wpływu na powyższą treść, ani wglądu w tekst przed publikacją.