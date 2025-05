Nowy model Toyoty sprzedaje się jak ciepłe bułeczki. Tysiące chętnych w kolejce

Zaczęli od błyskawicznego sukcesu i równie szybko zaliczyli pierwszą wpadkę. W dniu chińskiej premiery nowego modelu elektrycznego bZ3X Toyota zgromadziła aż 10 tys. zamówień. Okazało się, że zainteresowanie rezerwacjami online było tak duże, że firmowe serwery nie poradziły sobie z tak dużym obciążeniem. Informatycy musieli zmierzyć się z dość nieoczekiwaną awarią.

Na szczęście z awarią szybko sobie poradzono, więc dalej spływały kolejne zamówienia. Okazuje się, że po odnotowaniu ponad 10 tys. rezerwacji chętnych nie brakowało. Do końca kwietnia zamówienia złożyło kolejne 12 tys. osób. W chińskich mediach wspomniano o ogromnym sukcesie Toyoty, która na rynku aut elektrycznych nie była do tej pory znaczącym graczem.

Rodzina Toyota bZ dla Chin Toyota

Cena czyni cuda?

Skąd takie duże zainteresowanie nowym elektrycznym samochodem japońskiej marki? Zapewne duży wpływ ma dość przystępna cena. Toyota bZ3X to obecnie najtańszy model na prąd w gamie japońskiej marki. Cennik zaczyna się od kwoty 109 tys. juanów (w promocji jest jeszcze nieco taniej), czyli ok. 56 tys. zł. To aż o 70 tys. juanów mniej niż trzeba wyłożyć za nieco większą Toyotę bZ4X.

Nieco ponad 100 tys. juanów za SUV-a porównywalnego wielkością z Toyotą RAV4 to całkiem kusząca propozycja. Toyota bZ3X mierzy 4,6 m długości (tyle, co RAV4), 1,87 m szerokości (jest odrobinę szersza od spalinowego modelu) i 1,64 m wysokości (nieco niższa). Na dodatek wyróżnia się sporym rozstawem osi, który wynosi aż 276 cm (269 cm w RAV4).

Toyota bZ3X Toyota

Toyota chińska

Nowy elektryczny SUV opracowany wspólnie z chińskim GAC Motors (ta firma wkrótce pojawi się w naszym kraju) trafi na rynek w kilku wersjach różniących się nie tylko pojemnością akumulatora, ale także napędem (na jedną oś lub AWD). Wszystkie wyposażono w tańsze, ale i cięższe akumulatory LFP o pojemności 50 kWh (zasięg do 430 km w cyklu CLTC), 58 kWh (520 km zasięgu) i 67 kWh (do 610 km). Wybór technologii nie powinien dziwić. GAC Motors sporo inwestuje w rozwój baterii LFP dla bardziej przystępnych cenowo samochodów. Droższe i lżejsze ogniwa NMC zarezerwowano tylko dla segmentu premium. A Toyota bZ3X do niego nie aspiruje.

Czy Toyota bZ3X trafi do Europy? Raczej nie. Bardziej prawdopodobne jest wykorzystanie niektórych rozwiązań w nadchodzącej nowej generacji Toyoty RAV4. A wedle różnych przecieków RAV4 powinna się pojawić jeszcze w tym roku.