Samochód wodorowy gwiazdą poznańskich targów. Na wystawę przywiózł go Hyundai

Futurystyczny, napędzany wodorowymi ogniwami paliwowymi koncepcyjny SUV, to zdecydowana gwiazda stoiska Hyundai Motor Poland podczas tegorocznych targów motoryzacyjnych w Poznaniu. Hyundai Initium choć aktualnie jest konceptem, wkrótce ma trafić do produkcji. Auto będzie drugim modelem wodorowym marki Hyundai, kontynuującym historię modelu o nazwie Nexo, przedstawionego w 2018 roku. Initium w porównaniu do pierwszego Nexo ma zasięg zwiększony do około 700 km na jednym tankowaniu. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h to 7,8 s (poprzednik 9,2 s). Zachwycający wyglądem model zaoferuje też więcej miejsca w środku, większy bagażnik.

REKLAMA

Rekordowy Ioniq 5 N i Ioniq 5 N-Line

Na poznańskiej wystawie nie przypadkowo pojawił się sportowy model Ioniq 5 N, legitymujący się mocą 650 koni mechanicznych. Dzień przed rozpoczęciem targów identycznym modelem Hyundai ustanowił rekord Toru Poznań w kategorii aut elektrycznych, wykręcając czas okrążenia 1m 48 s. Kierowcą, który dokonał tego wyczyny, jest Andrzej Gut-Mostowy.

Na stoisku obok elektrycznego sportowca został zaparkowany kolejny Ioniq, ale w wersji wyposażenia 5 N-Line. Choć wizualnie nawiązuje do swojego sportowego brata, jego napęd jest identyczny jak wersji konwencjonalnych. W wariancie z napędem na cztery koła łączna moc wynosi 325 KM, a w wersji tylnonapędowej 229 KM. Auto z napędem tylnej osi i akumulatorem o pojemności 84 kWh, może pochwalić się zasięgiem ponad 500 km (wg WLTP).

Elektryczny maluch - Hyundai Inster

Miejski Inster o długości 3,8 metra jest pojazdem w pełni elektrycznym. Bazowa wersja Pure kryje pod podłogą akumulator o pojemności 42 kWh oraz silnik o mocy 97 KM. Zasięg na jednym ładowaniu wynosi 327 km. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h to przyzwoite 11,7 s. Inster z większą baterią 49 kWh i silnikiem o mocy 115 KM pozwoli przyspieszyć do pierwszej setki w 10,6 s, a jedno ładowanie wystarczy na przejechanie 355 kilometrów. Oba warianty akumulatora są przygotowane do ładowania prądem DC o mocy do 120 kW. Mały 5-drzwiowy samochód ma pudełkowaty kształt i zdumiewa przestrzenią oferowaną w kabinie oraz funkcją składania na płasko wszystkich czterech siedzeń. Dzięki opcji V2L korzystając z energii zgromadzonej w akumulatorze trakcyjnym, można zasilać zewnętrzne urządzenia elektryczne o mocy do 3,6 kW.