Wreszcie jest! Jednak mamy nowy polski samochód elektryczny. Znasz tę nazwę?

Jakoś ten towar trzeba dowieźć. Na długich drogowych dystansach królują duże ciężarówki. Pomiędzy magazynami krążą już mniejsze pojazdy ciężarowe. A im bliżej miejsca docelowego tym łatwiej o auta dostawcze różnych wielkości. Pora jeszcze na rozwiązanie problemu tzw. ostatniej mili. Nie dziwi zatem, że wielu producentów samochodów od lat prezentuje różne koncepty małych pojazdów, które zmieszczą się niemal w każdej uliczce. Pora na polski akcent.

Ultre 4 Cargo. Polski samochód dostawczy Ultre

Okazuje się, że i w naszym kraju trwają prace nad małymi pojazdami, które mogłyby służyć np. kurierom czy dostawcom jedzenia albo różnych zakupów. Projekt niewielkiego auta doczekał się już własnej marki. To Ultre, które firmuje znany polski projektant i architekt Oskar Zięta. Polski designer specjalizujący się m.in. w projektach mebli (jego stołek Plopp znajduje się w ekspozycji we francuskim Centre Pompidou) wziął na celownik przemysł motoryzacyjny i problematykę nowej mobilności. Stąd koncept Ultre 4 Cargo przedstawiany jako pojazd z kategorii ULCV (Ultra Light Commercial Vehicle).

600 kg bez baterii

Samochód pozbawiony baterii waży ledwie 600 kg. To tyle ile słynny polskich maluch Fiat 126p. Deklarowana ładowność to 500 kg a pojemność przestrzeni ładunkowej to aż 4 m3 (wysokość to aż 1,8 m). To sporo, więc nie dziwi, iż pomysłodawcy z Ultre porównują się do innych już oferowanych na rynku samochodów. Stosowną grafikę producenta zobaczysz poniżej.

Ultre 4 Cargo. Polski samochód dostawczy Ultre

Ultre chwali się niskimi kosztami produkcji i eksploatacji auta o długości ledwie 3,4 m (szerokość to 1,5 m). W konstrukcji skorzystano z doświadczeń projektanta z technologią spawania arkuszy stali, która następnie jest poddawana ciśnieniu powietrza. To proces deformacji nazwany FiDU (tak powstał m.in. słynny stalowy stołek Plopp). Nie zdradzono jednak szczegółów dot. całej konstrukcji nadwozia, a także odporności w zakresie bezpieczeństwa biernego. Na to przyjdzie czas, gdy będzie bliżej planowanej produkcji. A ta może szybko nastąpić. Firma deklaruje, że „możliwe jest szybkie przejście z etapu prototypowania do wdrożenia". Trzymamy zatem kciuki.