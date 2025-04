JAC J7 Plus ma 4780 mm długości, 1820 mm szerokości i 1492 mm wysokości. Jego rozstaw osi to 2770 mm, a pojemność bagażnika ma sięgać 540 litrów. Takie wartości oznaczają mniej więcej tyle, że model uplasuje się w segmencie C+. Stanie się konkurentem dla takich hitów sprzedaży, jak Skoda Octavia, Hyundai Elantra czy Renault Megane GrandCoupe.

REKLAMA

Zobacz wideo 5000 zł kary za popisy na parkingu w Fordzie Mustangu

Elegancki i nowoczesny. Do tego J7 Plus zaoferuje najwięcej przestrzeni w segmencie C

Konkurencja cieszy się rynkową renomą. To jednak nie oznacza, że JAC nie ma żadnych asów w rękawie. Ma ich kilka. Pierwszy dotyczy designu. Chińczycy poszli tropem Elantry. Stworzyli sedana segmentu C, który prezentuje się bardziej jak liftback. Ma serię dynamicznych linii, bo pojazdy był inspirowany... sylwetką rekina. Poza tym twórcy J7 Plus mocno chwalą się masywnym grillem w układzie X oraz poziomym pasem świetlnym w przedniej części nadwozia. Ten dopełniają reflektory Sharp Eye Matrix, które posiadają pięć soczewek oraz 142 punkty LED.

W segmencie C dominują hatchbacki i kombi. Czemu JAC nie poszło tym tropem? Sylwetka sedana pozwala producentowi na połączenie sportowego charakteru i elegancji. Takie auto prezentuje się bardziej reprezentacyjnie.

Kolejnym asem w rękawie JAC J7 Plus jest wnętrze, a właściwie to jego przestronność. Model posiada największy rozstaw osi i największy bagażnik w całej stawce europejskiej konkurencji. To wartość, którą klienci z pewnością docenią. Poza tym Chińczycy chwalą się np. tym, że fotele zaprojektowano z wykorzystaniem technologii 3D.

Nowy model to J7 Plus. Producent nazywa go sedanem dla każdego. Dlaczego? Fot. JAC

JAC J7 Plus będzie napędzany 150-konnym benzyniakiem. Kiedy pojawi się w salonach?

Większego zaskoczenia nie ma pod maską. Sedana napędzać będzie bowiem uwielbiany przez Chińczyków silnik 1.5 turbo. Jednostka zaoferuje kierowcy w topowej wersji 150 koni mechanicznych i 210 Nm momentu obrotowego. Napęd ma trafiać na koła za pośrednictwem bezstopniowej przekładni CVT. Dodatkowo J7 Plus oferuje cztery trzy tryby jazdy, a w tym ECO, Snow, Sport.

JAC J7 Plus zadebiutuje oficjalnie podczas Poznań Motor Show 2025 między 24 a 27 kwietnia 2025 r. Auto trafi do salonów w drugiej połowie roku. Ile będzie kosztować ten model? Importer na razie nie zdradza ceny. Znając jednak realia modeli płynących do nas z Kraju Środka, kwoty zapisane w cenniku powinny być więcej, niż atrakcyjne. To w dużej mierze ten fakt sprawi, że auto zostało nazwane przez producenta sedanem dla każdego.