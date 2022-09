Co Polacy wiedzą o wodorze? Nadal niewiele, ale kojarzymy już go z autobusami i samochodami [RAPORT MOTO.PL]

Raport Moto.pl to cyklicznie publikowane raporty przygotowywane przez redakcję Moto.pl. Raporty bazują na badaniach realizowanych wspólnie z profesjonalnymi firmami badawczymi. Wyniki są reprezentatywne dla całej populacji dorosłych Polaków. Raporty Moto.pl dotyczą najważniejszych zagadnień związanych z bezpieczeństwem na drogach, kwestii istotnych dla kierowców oraz innych uczestników ruchu drogowego. Wszystkie raporty oraz publikacje bazujące na wynikach naszych badań można znaleźć tu: Raporty Moto.pl.

Chiny zamawiają coraz więcej ciężarówek na wodór, Niemcy myślą o kolei wodorowej i zastąpieniu rosyjskiego gazu zielonym wodorem z Angoli, Toyota i Hyundai dalej rozwijają technologię wodorową w autach osobowych. Jak widać świat coraz odważniej spogląda w stronę tego źródła energii. Fascynacja wodorem przyspieszyła znacznie po ataku Rosji na Ukrainę, przeciągającej się wojny i sankcji nałożonych na ropę i gaz. W takich warunkach Europa szybko sobie uświadomiła, jak kruche podstawy miała dotychczasowa równowaga surowcowa wypracowana na Starym Kontynencie.

Koncepcja gospodarki wodorowej zyskała nagle na popularności, a o wodorze coraz częściej się mówi, jako o alternatywnym rozwiązaniu dla transportu i przemysłu. Na tej wymuszonej nieco rewolucji może skorzystać Polska i Polacy, bo nasz kraj ma jeden z największych potencjałów wodorowych na świecie. Zapytaliśmy zatem Polaków co wiedzą o wodorze i jakie pokładają w nim nadzieje?

Wodór pod polską strzechą, czyli gdzieś biją dzwony, ale nie wiadomo, w którym kościele

Tak po krótce można streścić poziom wiedzy przeciętnego Polaka na temat wodoru. Wśród naszych respondentów na pytanie o to, czy orientują się, jakie zastosowanie może mieć wodór, aż 60 proc. odpowiedziało, że nie wie lub ma małą wiedzę na ten temat. Co ciekawe w tej grupie zdecydowanie dominowały kobiety – 78 proc. z nich wskazało na taką odpowiedź. Wśród mężczyzn brak wiedzy na ten temat zadeklarowało nieco 48 proc. pytanych.

Tylko 10 proc. naszych respondentów dobrze lub bardzo dobrze orientowało się w tematyce wykorzystania wodoru, a 31 proc. pytanych określiło swoją wiedzę na ten temat na średnim poziomie. W grupie najlepiej zorientowanych w tematyce, najwięcej osób stanowili mieszkańcy dużych miast i ludzie z wyższym wykształceniem.

W Polsce, gdzie faktycznie nie ma ani jednej stacji wodorowej, tak niski poziom wiedzy o wodorze nie dziwi. Jak widać przed nami jest jeszcze sporo pracy do wykonania? Jedną z firm, które włączyło się w edukację kierowców na temat wodoru jako alternatywnego źródła zasilania samochodów, jest Toyota mająca w ofercie wodorowego sedana Mirai. Jak? To wyjaśnił nam sam prezes Toyoty Central Europe - Jacek Pawlak.

Obecnie trwa seria pokazów naszych zelektryfikowanych i elektrycznych napędów pod wspólną nazwą „Beyond Zero". Każdy z dilerów Toyoty prezentuje cztery technologie, w tym elektryczny napęd na wodór. Pokazujemy nie tylko sam napęd i samochód, ale też, w prostych eksperymentach naukowych, tłumaczymy zasadę działania.

Mało wiemy o wodorze, ale wierzymy, że to dobra droga

Z naszego badania wynika też, że co prawda wodór wymieniany jest jako źródło energii, które pomoże nam się uniezależnić od dostaw ropy i gazu z Rosji, ale nie jest pierwszym wyborem Polaków. Zdecydowanie najwięcej osób pokłada nadzieję w odnawialnych źródłach energii (40 proc.), niewiele mniej wierzy w energię atomową (30 proc.). Wodór znalazł się dopiero na czwartym miejscu, tuż za węglem kamiennym (8 proc.). Co ciekawe, osoby z podstawowym i zawodowym wykształceniem znacznie częściej wskazywały na wodór, niż respondenci z wyższym wykształceniem. Blisko co 10 osoba z tej grupy stwierdziła, że wodór jest alternatywa dla konwencjonalnych surowców.

Kojarzymy wodór z autobusami, elektrowniami i osobówkami

Statystycznemu Polakowi wodór kojarzy się głównie z paliwem wykorzystywanym w transporcie. Aż 48 proc. naszych respondentów w pytaniu o to, gdzie to źródło jest lub mogłoby być wykorzystywane, wskazało na autobusy, 43 proc. samochody osobowe, 35 proc. autokary, a 29 proc. samochody ciężarowe.

Dość dużo osób wskazało też elektrownie i generatory prądu (45 proc.). Z kolei przyszłość zastosowania wodoru w przemyśle ciężkim, gdzie w wodorze pokłada się spore nadzieje, wskazało zaledwie 23 proc. Jeszcze mniej osób widzi nadzieję w rozwoju wodorowych kolei (20 proc.).

W grupie osób deklarujących największą wiedzę o wodorze, kolejność jest już nieco inna. Co prawda w badaniu Moto.pl najwięcej Polaków również wskazało na autobusy miejskie (73 proc.), ale niewiele mniej odpowiedziało, że potencjał wodoru jest porównywalnie duży w eksploatacji aut osobowych, ciężarowych i autokarów (wyniki tu mieściły się w przedziale między 65, a 67 proc.). W tej grupie widać także wyraźnie większą wiarę w wodorową kolej – co drugi respondent wskazał tę odpowiedź. Jednocześnie był to wynik lepszy niż w przypadku przemysłu lekkiego (39 proc.) i ciężkiego (46 proc.)

Wodór jest doskonałym nośnikiem energii. Dlatego może być wykorzystywany w wielu gałęziach przemysłu. Motoryzacja to zaledwie jedna z nich. Tutaj szczególną rolę już w najbliższym czasie odegra wodór w elektryfikacji transportu ciężkiego i publicznego. Dzięki krótkiemu czasowi tankowania (kilka minut) i sporym zasięgom (400-500 km) w mieście unikamy słabych stron bateryjnych aut elektrycznych.

- przekonuje prezes Pawlak.

Ale – już mamy prototypy wodorowych pociągów, statków a nawet samolotów. Do tego – opcja produkowania w reakcji chemicznej z wodoru prądu pozwala wykorzystywać go w procesie zasilania i ogrzewania pomieszczeń

- dodaje.

Uważamy wodór za ekologiczny, ale nie wiemy, jak się go wytwarza

Mimo dość niskiej wiedzy o wykorzystaniu wodoru, nasi ankietowani dość jednoznacznie stwierdzili, że wodór jest ekologicznym źródłem energii – 68 proc. wskazało tę odpowiedź. Z drugiej strony tylko 4 proc. pytanych uznało, że jest inaczej. Dość dużą grupę (28 proc.) stanowiły osoby, które nie chciały się wypowiedzieć w tej kwestii jednoznacznie. Wśród nich zaledwie 6 proc. osób było zorientowanych dobrze w zastosowaniu wodoru, a większość nie wypowiedziała się z powodu braku wystarczającej wiedzy na ten temat.

Niestety, za dość powszechną wiarą w zbawienne skutki wprowadzenia wodoru do transportu i gospodarki, nie idzie wiedza na temat, w jaki sposób pozyskuje się to paliwo. Aż 40 proc. ankietowanych nie orientowało się w jaki sposób jest on wytwarzany, a 36 proc. stwierdziło, że słabo się orientuje w tym temacie. Zaledwie 5 proc. przyznało się, że ich wiedza jest dobra lub bardzo dobra, a 21 proc. coś wie, ale niezbyt wiele na temat pozyskania tego źródła energii.

Okazuje się, że 3/4 Polaków uczestniczących w badaniu Moto.pl nie słyszało o żadnym z nich. Wśród pozostałych, najwięcej osób wskazało wodór niebieski (17 proc.), potem zielony (8 proc.) i szary (6 proc.). Najmniej naszych respondentów zetknęło się z pojęciem wodoru fioletowego. Kolejność podobnie wygląda wśród osób dobrze zorientowanych w zastosowaniu wodoru w przemyśle i motoryzacji. Najczęściej wskazywano wodór niebieski (44 proc.), zielony (22 proc.), szary (19 proc.) i na końcu fioletowy (11 proc.). Zaskakujące jest jednak to, że wśród tej grupy aż 40 proc. nie słyszało nigdy o tym, że wodór, ze względu na rodzaj jego wytwarzania, dzieli się na cztery rodzaje.





Metodologia badania

Badanie przeprowadzone na panelu Ariadna w dniach 2 – 5 września 2022 roku. Próba ogólnopolska losowo-kwotowa N=1084 osób od 18 lat wzwyż. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: CAWI.