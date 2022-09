Volkswagen ID.5 - samochód, który zapamięta twoje miejsce parkingowe

Volkswagen ID.5 to model, w którym udało się połączyć wszystko to, co stanowi o sukcesie samochodu. Z jednej strony auto ma efektowną sylwetkę, jest wyżej zawieszonym nad ziemią SUV-em pozwalającym obserwować drogę nieco z góry, a we wnętrzu zaskakuje wygospodarowaną przestrzenią. Z drugiej to technologiczny majstersztyk z arsenałem zaawansowanych systemów wsparcia kierowcy, napędem elektrycznym i akumulatorem o pojemności 77 kWh, którego można ładować mocą 135 kW, a w usportowionej wersji GTX nawet 150 kW. ID.5 występuje w kilku odmianach wyposażenia, dlatego moc napędu wynosi od 174 KM (Pro), przez 204 KM (Pro Performance), po 299 KM (GTX).

Dziś na komfort jazdy ma wpływ nie tylko kalibracja układu jezdnego, konstrukcja foteli i miękkość zastosowanej w nich gąbki czy ergonomia obsługi auta. Na komfort składają się również systemy wsparcia, za sprawą których prowadzenie pojazdu staje się łatwiejsze i bezpieczniejsze zarazem. Volkswagen zmierzający w kierunku jazdy autonomicznej, uzbraja swoje najnowocześniejsze pojazdy w liczne rozwiązania odciążające kierowcę. Sztuczna inteligencja stale monitoruje otoczenie, dopasowuje ustawienia auta do zmiennych warunków na jezdni i reaguje w razie wykrycia zagrożeń.

Volkswagen ID.5 uzbrojony w kamery i czujniki oraz zaawansowane oprogramowanie, perfekcyjnie wykona zadane manewry parkingowe, a kierowca w tym czasie będzie mógł bezczynnie siedzieć z założonymi rękami. Co więcej, zrobi to w sposób powtarzalny, a do tego wykryje niebezpieczeństwa — inny pojazd, pieszego, rowerzystę — i zdoła zapobiec kolizji, zanim kierowca w ogóle się zorientuje.

System Park Assist Plus z funkcją pamięci Fot. Volkswagen

Parkowanie nigdy wcześniej nie było tak proste

Przy użyciu systemu Park Assist Plus parkowanie w mieście to łatwizna. Auto gładko pomoże w wyszukaniu miejsca postojowego, przejmie kontrolę nad układem kierowniczym, przyspieszaniem, hamowaniem i zmianą biegów podczas wjazdu i wyjazdu z miejsca parkowania. Kiedy zajdzie potrzeba, system wykona stosowną korektę i wciśnie Volkswagena w miejsce, które niedoświadczony kierowca ominąłby szerokim łukiem. Wyszukiwanie dostatecznego obszaru odbywa się przy przejeździe z prędkością do 40 km/h w przypadku miejsc równoległych i do 20 km/h w przypadku miejsc prostopadłych.

Wśród zmotoryzowanych nie brakuje osób, dla których parkowanie jest panicznie stresującym manewrem. Kiedy czujniki sygnalizujące zbliżenie nie pomagają, a wyświetlany na ekranie systemu multimedialnego kolorowy obraz z kamer nie zdaje egzaminu, z pomocą przychodzi Park Assist Plus z funkcją pamięci. Rozwiązanie to całkowicie wyręcza z samodzielnego parkowania, bo auto potrafi zapamiętać miejsce, na którym jest zostawiane. Z taką funkcją przejazd przez wąską bramę posesji na podjazd, czy ciasny dojazd do garażu między płotem a murem budynku, już nie budzi przerażenia.

Park Assist Plus z funkcją pamięci. Fot. Volkswagen

Inteligentny system potrafi powtarzać indywidualne, raz wyuczone manewry parkingowe, by w ten sposób jeszcze bardziej odciążyć kierowcę. Volkswagena ID.5 można nauczyć do pięciu różnych scenariuszy, takich jak: wjazd do wolnostojącego garażu, zajęcie miejsca na domowym podjeździe, wjazd na wyznaczone miejsce pod zakładem pracy, czy przejazd między drzewkami na podwórku u babci. System zapamiętuje manewry wykonane przy prędkości poniżej 40 km/h i w odległości do 50 metrów. Automatyczne zatrzymanie nastąpi zawsze, gdy auto uzna, że jest już centymetry od przeszkody.

Elektroniczni asystenci jazdy w coraz większym stopniu towarzyszą użytkownikom pojazdów w codziennym życiu. W takim samochodzie, jak Volkswagen ID.5 ich działanie jest poddawane na bieżąco usprawnieniom poprzez zdalne wgrywanie aktualizacji software'owych, a zakres możliwości ulega poszerzeniu. Ludzie lubią nowinki technologiczne i chętnie z nich korzystają, dlatego auta nieustannie są dostosowywane do trendów i potrzeb, aby spełniać oczekiwania ludzi.

Volkswagen ID.5 Fot. Volkswagen