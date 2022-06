Przełomowa Toyota bZ4X to pierwszy elektryczny model z linii Beyond Zero

Bezemisyjne samochody elektryczne to sposób na osiągnięcie neutralności klimatycznej. Toyota zmierzająca do maksymalnej możliwej redukcji emisji dwutlenku węgla podczas dochodzenia do neutralności inwestuje w pełną elektryfikację. Dzięki nowym technologiom produkcji oraz zastosowaniu czystych, odnawialnych źródeł energii, fabryki mają stać się bezemisyjne tak jak produkowane w nich samochody.

Japończycy gotowi do wprowadzenia całkowicie neutralnej dla środowiska gamy modelowej w Europie Zachodniej w 2035 roku, widzą w autach typu BEV kluczowy sposób na lepszy transport dla wszystkich, dający swobodę poruszania się, bezpieczeństwo i radość z jazdy.

Elektryfikacja europejskiej floty

Według prognoz kierownictwa firmy Toyota Motor Europe, do 2025 roku w Unii Europejskiej i innych krajach Europy Zachodniej zelektryfikowane pojazdy będą stanowić 90 proc. sprzedaży Toyoty, z czego co najmniej 10 proc. będą stanowiły auta bezemisyjne. Do końca dekady wartości te będą wynosić odpowiednio 100 proc. zelektryfikowanych samochodów, w tym 50 proc. aut z zerową emisją lub nawet więcej, jeśli pozwoli na to popyt i rozwój infrastruktury. Natomiast do 2035 roku celem Toyoty jest 100-procentowa eliminacja emisji CO2 z nowych pojazdów w Europie, a na wybranych rynkach nawet wcześniej.

W kolejnej dekadzie po 2030 roku przewidujemy dalszy wzrost zapotrzebowania na bezemisyjne samochody. Toyota będzie gotowa do osiągnięcia 100-procentowej bezemisyjności nowych samochodów w Europie Zachodniej do 2035 roku, przy założeniu, że do tego czasu powstanie w regionie wystarczająca infrastruktura ładowania samochodów na baterie i stacji tankowania aut na wodór. Liczymy też, że wzrośnie w Europie udział odnawialnych źródeł energii do wymaganego poziomu

– powiedział Matt Harrison, prezydent i CEO Toyota Motor Europe.

Przełomowa platforma eTNGA

Pierwszym modelem z linii bezemisyjnych aut elektrycznych bZ – Beyond Zero, jest Toyota bZ4X. Skąd wzięła się ta nazwa? Znaki są zwyczajnymi skrótami – litery bZ oznaczają Beyond Zero, liczba 4 odnosi się do segmentu (4 to samochód średniej wielkości), zaś za literą X kryje się rodzaj nadwozia SUV/crossover.

Toyota bZ4X jest SUV-em średniej wielkości, opartym na platformie podwoziowej e-TNGA, przeznaczonej specjalnie dla aut elektrycznych zasilanych bateriami. Moduł baterii jest integralną częścią podwozia i znajduje się pod podłogą, co pozwoliło osiągnąć niski środek ciężkości oraz idealny balans masy pomiędzy przodem i tyłem. Architektura integrująca baterie ze strukturą samochodu ma wpływ również na zwiększenie sztywności nadwozia.

Platforma ta funkcjonuje na zasadzie motoryzacyjnych klocków, które można przestawiać w celu tworzenia nowych samochodów. Jest modułowa i może być łatwo zaadaptowana do aut o różnych wielkościach i rodzajach. Takie ułatwienie pozwoli konstruktorom przyspieszyć proces projektowania kolejnych modeli. Dlatego bZ4X to dopiero początek drogi ku pełnej elektryfikacji. Toyota do 2025 roku planuje wprowadzić na europejski rynek przynajmniej 10 aut w pełni elektrycznych.

Pojemna bateria i szybkie ładowanie

Litowo-jonowa bateria trakcyjna jest złożona z 96 ogniw. Ma pojemność 71,4 kWh i jest stale utrzymywana w optymalnej temperaturze przez system ogrzewania i chłodzenia, nieustannie monitorujący baterię pod kątem nieprawidłowości i zużycia. Podłączenie do szybkiej ładowarki o mocy 150 kW pozwala naładować baterię do 80 proc. w 30 minut, przy przeciętnej temperaturze powietrza. Bateria może pracować w temperaturach od -30 do +60 stopni Celsjusza. Naładowanie baterii do 100 proc. z wykorzystaniem domowego gniazda 230 V/32 A zajmie około 9,5 godziny. Początkowo bZ4X będzie dostępny z ładowarką pokładową o mocy 6,6 kW, którą w późniejszym czasie zastąpi mocniejsza o mocy 11 kW. Przestrzeń na wożenie kabli do ładowania wygospodarowano pod podłogą bagażnika.

Zaawansowana konstrukcja baterii jest wynikiem ponad 25-letnich doświadczeń Toyoty w doskonaleniu technologii zelektryfikowanych samochodów. Fabryczna gwarancja na baterie obejmuje 8 lat, z limitem przebiegu do 160 000 km. Gwarancja trwałości akumulatora została określona na poziomie 70 procent po 10 latach i pokonaniu 1 miliona kilometrów. Ochronę zapewnia program Extended Battery Care pod warunkiem dokonywania corocznego przeglądu baterii.

Optymalna moc i napęd na cztery koła

Siłą Toyoty bZ4X jest zastosowany napęd. Auto występuje w dwóch wersjach – z napędem na przód i na cztery koła. W konsoli centralnej zamiast tradycyjnej dźwigni zmiany biegów jest pokrętło. Silnik napędzający przednie koła ma moc 204 KM i 265 Nm, i pozwala przyspieszyć od 0 do 100 km/h w 7,5 s. Taki SUV według danych homologacyjnych (procedura WLTP) może przejechać w cyklu mieszanym do 516 km po naładowaniu baterii do pełna, zużywając średnio 14,3 kWh/100 km. Auto z dwoma 109-konnymi silnikami elektrycznymi o łącznej mocy 218 KM i 336 Nm osiąga pierwsze 100 km/h w 6,9 s. Napędzany przez obie osie SUV pokonuje do 470 km przy średnim zużyciu energii wynoszącym 15,8 kWh/100 km wg pomiaru WLTP.

W Toyocie bZ4X debiutuje zupełnie nowy system napędu na cztery koła XMODE, oparty na współpracy niezależnych silników elektrycznych montowanych przy przedniej i tylnej osi. Rozwiązanie to gwarantuje przyczepność i bezpieczeństwo w codziennej jeździe przy zmiennych warunkach pogodowych. Możliwości terenowe bZ4X są wiodące w klasie. Kierowca może wybrać różne tryby pracy systemu XMODE, by dopasować je do jazdy po śniegu i błocie.

Funkcja Grip Control umożliwia jazdę w bardzo trudnych warunkach (do 10 km/h) i pozwala skupić się na kierowaniu. Przy zjeździe w dół kierowca może skorzystać dodatkowo z systemu wspomagającego zjazd ze wzniesienia. W budowie podwozia z przodu wykorzystano kolumny MacPhersona, a z tyłu zawieszenie z podwójnymi wahaczami. Klasyczny układ kierowniczy z elektrycznym wspomaganiem dopasowuje poziom asysty do prędkości.

Przestronna kabina

Cicha praca napędu elektrycznego oraz dobre izolowanie kabiny od świata zewnętrznego powodują, że we wnętrzu panuje spokój. Komfortowa przestrzeń jest 5-osobowa, a obszerny bagażnik zmieści 452 litry ładunku. Pasażerowie na tylnych siedzeniach mają dużo miejsca na nogi, co jest zasługą płaskiej podłogi i rozstawu osi mierzącego 2850 mm (to o 160 mm więcej niż w modelu RAV4). Przestrzeń na nogi z tyłu jest porównywalna z autami o segment większymi.

W projekcie wnętrza zastosowano miękkie materiały na desce rozdzielczej i satynowe detale. W zależności od wersji tapicerka jest materiałowa, materiałowa z elementami skóry syntetycznej lub skórzana w kolorze jasnym, lub ciemnym. Opcjonalnie można wybrać szklany dach panoramiczny lub dach z bateriami słonecznymi, podczas jazdy służącymi do zasilania urządzeń pokładowych, a przez to zmniejszenia obciążenia głównej baterii, dostarczającej energię niezbędną do jazdy. Na postoju fotowoltaika doładowuje baterię trakcyjną, wydłużając zasięg maksymalnie o 11,7 km dziennie.

Duże ekrany i rozbudowane multimedia

Najnowsze technologie multimedialne zapewniają informacje, rozrywkę i usługi podnoszące komfort oraz bezproblemową łączność i wiele metod komunikacji z samochodem. Aktualizacje oprogramowania odbywają się bezprzewodowo. Panele sterujące funkcjami pojazdu umieszczono wokół konsoli centralnej i zaprojektowano tak, by były czytelne i proste w obsłudze.

Główny ekran dotykowy w zależności od wersji może mieć przekątną 8" lub 12". Kolejny wyświetlacz 7-calowy, na którym prezentowane są najważniejsze komunikaty dla kierowcy, umieszczono nad kierownicą, ułatwiając ich szybkie odczytanie. W 2023 roku pojawi się dostępny na życzenie system steer-by-wire pozwalający zrezygnować z tradycyjnej, okrągłej kierownicy, zastępując ją nowym wolantem o specjalnie opracowanym kształcie.

Trzecia generacja Toyota Safety Sense

Elektryczny SUV został standardowo wyposażony w najnowocześniejszy zestaw systemów bezpieczeństwa czynnego i wsparcia kierowcy Toyota T-MATE, w obszar którego wchodzi trzecia generacja Toyota Safety Sense. Systemy chronią przed wypadkami, ograniczają skutki kolizji i wspomagają kierowcę w wykonywaniu manewrów w wielu różnych sytuacjach – czy podczas parkowania na zatłoczonej ulicy, czy też jazdy po mieście lub autostradzie. Zaawansowane technologie zostały tak zaprojektowane, aby chronić wszystkich na pokładzie, a także innych użytkowników dróg, pomagając Toyocie w osiągnięciu celu wyeliminowania wypadków z ruchu drogowego.

Nowoczesna, ekonomiczna, praktyczna, bezpieczna, o wyjątkowych właściwościach jezdnych i przede wszystkim ekologiczna. Taka jest Toyota bZ4X. To prawdziwy samochód XXI wieku, który pokazuje, w jakim kierunku zmierza Toyota.