Topowe technologie w niedużym SUV-ie coupe? Styl i hi-tech mogą iść w parze

Jeśli mielibyśmy wskazać kilka rozwiązań, do których kierowca od razu zaczyna tęsknić po przesiadce do starszego samochodu, to z pewnością jednym z nich byłby nowoczesny system multimedialny. W 2022 r. nawet na pokładzie przystępnie wycenionych miejskich aut znajdziemy naprawdę zaawansowane propozycje. Z dużym, czytelnym ekranem, łącznością z internetem, zdalnymi aktualizacjami oraz nawigacją, która nie dość, że monitoruje korki, to jeszcze potrafi ostrzec o zdarzeniach na drodze.

Co ciekawe, o utrudnieniach i wypadkach ostrzeże nawet, jeśli nie wpisaliśmy celu nawigacji. Samochód przewiduje, w którym kierunku się poruszamy i wyszukuje potencjalnych zatorów. Taką funkcję ma np. system Discover Pro, który jest dostępny w samochodach marki Volkswagen.

Nieoceniona jest także łączność z telefonem za pośrednictwem Apple CarPlay oraz Android Auto. Dzięki niej dostajemy dostęp do najważniejszych aplikacji naszego smartfona na ekranie auta. Możemy np. słuchać muzyki ze Spotify, ulubionych podcastów lub dyktować wiadomości. Oba rozwiązania dają nam także dostęp do inteligentnych asystentów - komendą głosową wywołamy Asystenta Google’a albo Siri, jeśli mamy iPhone’a.

Apple CarPlay oraz Android Auto kiedyś wymagały kabla. Teraz coraz częściej łączą się bezprzewodowo, a telefon można wygodnie odłożyć do indukcyjnej ładowarki.

Ciasne miejsce? Zapomnij o problemach z parkowaniem

Miejskie samochody z racji kompaktowych wymiarów czują się świetnie na ciasnych miejskich ulicach oraz podczas parkingowych manewrów. Zwłaszcza, że ekran systemu multimedialnego wykorzystują, żeby pokazać nam obraz kamery cofania oraz czujników parkowania. To powoli standard, do którego kierowca szybko się przyzwyczaja. Dobra kamera cofania znacznie upraszcza życie i codzienne parkowanie.

A jeśli nie chcemy sami walczyć z jakimś wyjątkowo nieprzyjemnym miejscem, to możemy oddać stery stosownemu asystentowi, który pod naszym nadzorem sam zaparkuje.

No właśnie... takich przydatnych systemów jest znacznie więcej

Do segmentu B przeniknęły systemy bezpieczeństwa oraz asystenci, których jeszcze do niedawna kojarzyliśmy przede wszystkim z limuzynami oraz największymi SUV-ami. Teraz o kierowcę i pasażerów te rozwiązania dbają także w mniejszych autach. Przykłady?

System awaryjnego hamowania Front Assist z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów niweluje większość typowo miejskich stłuczek - jeśli się zagapimy, ktoś nam wejdzie przed maskę albo kierowca przed nami nagle się zatrzyma, to auto samo zahamuje. Z kolei system Lane Assist nie pozwoli zjechać z pasa ruchu, a Side Assist ostrzeże, że coś znajduje się w martwym polu.

W mieście przydają się także wirtualne zegary. Jeśli wyświetlimy na nich mapę i nawigację, to nie będziemy musieli odrywać wzroku od drogi, żeby sprawdzić, gdzie jechać. Mała rzecz, a bardzo zwiększa bezpieczeństwo.

Wejdźmy jeszcze poziom wyżej. Matrycowe LED-y i Travel Assist

Lider europejskiego rynku niedawno odświeżył Polo, przygotował małego SUV-a T-Crossa, a do sprzedaży właśnie wprowadza miejskiego SUV-a coupe Taigo. Przy okazji Volkswagen postanowił zrewolucjonizować segment B dwoma jeszcze bardziej zaawansowanymi systemami.

W nowym Taigo LED-owe reflektory są standardem, ale w opcjach znajdziemy matrycowe. Do tej pory takie światła montowano w Touaregu, Passacie czy Golfie. Dzięki ośmiu segmentom diod w każdym module reflektora można realizować różne, także interaktywne funkcje, jak np. Dynamic Light Assist, które zwiększają komfort jazdy o zmroku i w ciemności.

Równie imponujący jest system Travel Assist, który trafił na pokład miejskich aut marki. Pozwala na częściowo automatyczną jazdę! Korzysta przy tym z automatycznej kontroli odległości ACC i z systemu Lane Assist, który utrzymuje auto na wyznaczonym pasie ruchu. Dzięki informacjom z radaru umieszczonego w przedniej części nadwozia i z kamery za przednią szybą auta, Travel Assist utrzymuje prędkość, pas ruchu i odległość od pojazdu poruszającego się z przodu. System ten włącza się przyciskiem Travel Assist na nowej wielofunkcyjnej kierownicy. Kierowca jest odpowiedzialny za stałe kontrolowanie pojazdu i musi trzymać ręce na kierownicy nawet wtedy, gdy system IQ.Drive Travel Assist jest włączony. To, czy rzeczywiście trzyma kierownicę rejestrują znajdujące się na niej dotykowe pola. Dotykowy system działa niezawodnie także podczas pokonywania autem długich, prostych odcinków drogi.

Miejskie samochody zaskakują na każdym kroku

Segment B to, oprócz szeroko pojętych aut elektrycznych, zdecydowanie najdynamiczniej rozwijająca się klasa samochodów na rynku.

Nie dość, że debiutują w nim nowe SUV-y oraz SUV-y coupe, to dobrze znane nam hatchbacki również przeskoczyły na nowoczesne platformy. A te pozwalają producentom na oferowanie coraz to nowszych i bardziej zaawansowanych systemów i ponadprzeciętną praktyczność. Najlepszym przykładem może być właśnie Volkswagen i płyta MQB A0.

B to nowe C. Czasem aż trudno uwierzyć, jak wyglądają i co potrafią nowe miejskie auta