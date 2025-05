Ford pokonał Teslę. Cybertruck przegrywa z nową interpretacją amerykańskiego bestsellera

Samochody półciężarowe typu pickup nie są na świecie traktowane wyłącznie jako narzędzia pracy. Widać to szczególnie po rynku amerykańskim, gdzie auta z takim nadwoziem są traktowane nie tylko jako woły robocze, ale też pełnią rolę wygodnych środków transportu. W USA nie brakuje kierowców używających pickupów jak zwykłych aut do jazdy na co dzień. Warto tutaj też podkreślić, że przy skromnej ilości dostępnych pojazdów terenowych z ramą, pickupy stanowią jedną z niewielu opcji radzenia sobie z trudniejszym terenem lub holowaniem ciężkich przyczep.

Najczęściej kupowane pickupy w USA

W Stanach Zjednoczonych pickupy stanowią jedną z najbardziej tradycyjnych kategorii pojazdów. Dlatego wśród dziesięciu najlepiej sprzedających się modeli samochodów w Ameryce, znajdziemy cztery modele półciężarówek, a mowa o: GMC Sierra, RAM, Chevrolet Silverado i oczywiście Ford F-150, który od lat utrzymuje się na szczycie rankingu sprzedaży pickupów w USA.

Oprócz wersji konwencjonalnych, w ofercie pickupów można znaleźć warianty z napędem w pełni elektrycznym. Klienci jednak wciąż dość sceptycznie podchodzą do tego typu układu napędowego w mechanicznych wołach roboczych, co znajduje odzwierciedlenie w sprzedaży. W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2025 roku w Stanach Zjednoczonych zarejestrowano 7913 Fordów F-150 Lightning, podczas gdy liczba rejestracji samej serii F wyniosła w całym 2024 roku ponad 732 000 egzemplarzy. Udział pojazdów elektrycznych jest zatem rzędu kilku procent.

Elektryczny Ford F-150 Lightning Fot. Ford

Elektryczny Ford chętniej kupowany od Tesli

Ford F-150 Lightning radzi sobie na rynku nieco lepiej niż Tesla Cybertruck, czyli jeden z najsłynniejszych samochodów ostatnich lat, który szybko stał się ikoną popkultury. Choć w pierwszych miesiącach sprzedaży pod koniec 2023 r. i na początku 2024 r. zainteresowanie samochodem wykonany ze stali nierdzewnej było stosunkowo duże, w ostatnich miesiącach szał na zakup Tesli Cybertrucka wyraźnie osłabł.

W marcu zarejestrowano zostało 2170 elektrycznych pickupów marki Tesla, a Ford zebrał w tym czasie 2598 rejestracji. Od stycznia do marca 2025 r. sprzedaż Cybertrucków osiągnęła 7126 samochodów (w przypadku F-150 Lightningv było to 7913 sztuk).

Wyniki rejestracji pokazują, że biznes Tesli wyraźnie nie idzie po myśli Elona Muska. Jeśli Cybertrack utrzyma podobne tempo, to do końca tego roku będzie widoczny w 29 tys. zarejestrowanych samochodach. Tesla pierwotnie zakładała produkcję około 250 000 Cybertrucków rocznie, dlatego w związku z tymi planami firma zainwestowała dużo pieniędzy w rozbudowę swojej fabryki w Austin w Teksasie, pod którą teraz zalegają wyprodukowane samochody.