Elektryczne auta dostawcze nie muszą być nudne. Udowadniają to przyszłe modele Renault

Dożyliśmy czasów, gdzie nawet tak pospolite przedmioty, a wręcz narzędzia muszą być jakieś. Muszą być sexy i przyciągać wzrok. Bo umówmy się, o wiele przyjemniej jest korzystać z narzędzi, które zostały przemyślane również pod kątem wyglądu, a nie tylko czynności, do których służą.

W Renault najwyraźniej również doszli do takich wniosków, gdyż ich kolejna generacja aut dostawczych, dokładniej modeli LCV, będą tak atrakcyjne jak nigdy wcześniej. Co więcej, będą to w pełni elektryczne samochody, które swoim designem udowadniają, że Francuzi nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa jeśli chodzi o ten aspekt projektowania pojazdów.

W sumie już za rok dostępne będą trzy nowe modele z technologią E-Tech. Mowa tutaj o: Trafic, Goelette i Estafette.

Renault przekonuje do swoich elektrycznych dostawczaków

Na prezentacji Renault dotyczącej elektrycznych pojazdów LCV, przedstawiciele firmy próbowali przekonać zgromadzonych, czemu klienci powinni wybrać akurat ich produkty?

Udowadniano, że marka jest liderem w tym segmencie oraz zależy im na zrównoważonym rozwoju, neutralności emisyjnej i na dostarczaniu kupującym produktów nowoczesnych, a wręcz o charakterze futurystycznym. Nie bez przyczyny udowadniano również, że obecnie następuje swoisty boom związany z logistyką i działaniami e-commerce, gdzie pojazdy typu LCV mogą „czuć się" jak ryba w wodzie, poprzez szerokie zastosowanie.

Renault pokazało przyszłe, elektryczne modele LCV - Trafic, Goelette i Estafette Konrad Grobel

Z tego powodu, kolejna generacja samochodów dostawczych będzie posiadać dedykowaną platformę i oprogramowanie. Wspomniana platforma nosi nazwę EV native skateboard platform i jak sama nazwa wskazuje, przeznaczona jest dla pojazdów elektrycznych.

Odnosząc się jednak do drugiego elementu tej układanki, czyli oprogramowania, to twórcy chcą, aby ich pojazdy wykorzystywały systemy ściśle powiązane z chmurą, przez co architekturę na pokładzie pojazdu będzie można znacznie odchudzić. Co więcej, Renault wierzy, że możliwości nowego oprogramowania (np. zdalne aktualizacje, bezpieczeństwo danych), ma zoptymalizować koszty i wykorzystania energii w trakcie pracy samochodów.

Renault wierzy w powrót do przeszłości

Biorąc to wszystko pod uwagę, Renault zmuszone było na stworzenie wcześniej wspomnianych modeli. Poza dobrze znanym Traficiem w elektrycznej odsłonie marka planuje powrót do nazw Goelette (auto o takiej nazwie produkowane było od drugiej połowy lat 50. XX wieku) i Estafette (tutaj z kolei nawiązanie do auta z lat 60. XX wieku).

Jak widać na załączonych zdjęciach, wszystkie trzy modele współdzielą DNA, a co za tym idzie, mają wiele elementów wspólnych, chociaż każdy będzie mieć zupełnie inne przeznaczenie.

Renault LCV nowej generacji – co je wyróżnia?

Zanim przejdziemy do elementów wspólnych, przyjrzyjmy się tym, co każdy model wyróżnia.

Trafic jest modelem najmniejszym w całej gamie. To poczciwy van, którego wszyscy znają już od lat. Jego pojemność przestrzeni załadunkowej wynosi 5,1-5,8 m3. Jego wymiary z kolei prezentują się następująco: 1,92 m szerokości, 4,87 lub 5,27 m długości i mniej niż 1,90 m wysokości.

Auto zdecydowanie dla mniejszych dostawców i kurierów. Zmieści się w nim kilka lub kilkanaście paczek, może cięższego sprzętu, ale raczej nie będzie wykorzystywany jako mobilny serwis lub warsztat. Standardowy zasięg ma wynosić 350 km.

Dalej mamy Goelette, czyli samochód, który zachowuje przód Trafica, ale który można dostosować do naszych potrzeb. Producent będzie go oferować w trzech wersjach nadwozia: boxy, platforma jako baza do konkretnej nadbudowy oraz coś na wzór pick-upa.

Jego zasięg ma przekraczać 200 km. Co się tyczy wymiarów, to sprawa prezentuje się następująco: 1,92 m szerokości i 4,87-5,27 m długości. Jest to model najbardziej wszechstronny, gdyż jego przestrzeń załadunkowa może wynosić nawet do 15 m3.

Renault pokazało przyszłe, elektryczne modele LCV - Trafic, Goelette i Estafette Konrad Grobel

Ostatnim przykładem nowej generacji pojazdów LCV od Renault jest Estafette, którego pojemność na pace do 9,2 m3. Jego wartości prezentują się następująco: 1,92 m szerokości, 5,27 m długości i 2,60 m wysokości. Ze względu na gabaryty trzeba było również dostosować jego design, który współgrałby z DNA nowej, elektrycznej generacji LCV.

Trzeba przyznać, że twórcy przemyśleli ten model. W tylnej części pojazdu nie uświadczymy normalnych drzwi, tylko zwijaną roletę. Z kolei od strony pasażera nie ma zwykłej klamki, tylko przesuwne drzwi, gdzie na uchwycie znajduje się przycisk. Według zapewnień twórców, takie rozwiązanie pozwala użytkownikom otwierać drzwi za pomocą łokcia, co jest dużym ułatwieniem, w szczególności, jeśli trzyma się ciężkie pudełka i nie chce się ich odkładać na ziemię.

Ten pojazd dedykowany jest kurierom oraz jako mobilne serwisy. Chociaż zasięg nie zachwyca, gdyż wynosić ma 270 km w wersji standardowej lub 350 km w wariancie z wydłużonym zasięgiem.

Renault LCV nowej generacji – co mają wspólnego?

Skoro znamy już różnice, to jakie nowe modele mają elementy wspólne? Otóż jest ich kilka, a zacznijmy od designu.

Wszystkie trzy auta mają niemal identyczny pas dolny w przedniej części pojazdu. Każdy z nich również posiada podzielone światła oraz górny pas z podświetlanym logo marki. Z oczywistych względów, czytajcie gabarytów, Estafette dysponuje innym układem graficznym niż Trafic czy Goelette.

Pozostając jeszcze w przedniej części pojazdów, dostrzeżemy również przednią szybę, którą zaprojektowano na wzór tryptyku. Co to znaczy? Kierowcy poza dużą przednią szybą, zyskują również dwie dodatkowe boczne, co ma poprawiać pole widzenia.

W nowych elektrycznych LCV dostrzeżemy także panele ochronne u podstawy każdego z pojazdów, w tym na zderzakach, co ma skutkować lepszą ochroną lakieru.

Chociaż tego nie widać na pierwszy rzut oka, to kluczowym elementem dla projektantów było stworzenie aerodynamicznej bryły, która ułatwiałaby podróżowanie oraz niwelowała większe zużycie energii. W szczególności widać to w Traficu, który przy dachu w tylnej części pojazdu ma zamontowany spojler dla lepszego przepływu powietrza.

Renault pokazało przyszłe, elektryczne modele LCV - Trafic, Goelette i Estafette Konrad Grobel

Również wnętrza są do siebie bardzo podobne. Oczywiście każdy z samochodów czymś się różni, głównie ze względu na docelowy charakter pracy, ale deska rozdzielcza za każdym razem jest niemal identyczna. Kierowcy poza wieloma schowkami będą mieli do dyspozycji również dwa ekrany – 10’’ za kierownicą i 12’’ po prawej stronie odpowiedzialny za ustawienia i media.

Kolejnym elementem, który jest wspólny dla wszystkich trzech modeli, to napęd. Każdy z samochodów dysponuje mocą 150 kW oraz architekturą 800 V. Producent zapewnia, że dzięki takiemu rozwiązaniu, auta są w stanie naładować się do 80 proc. w zaledwie 20 minut. Deklarowany zasięg ze strony Renault wynosi 450 km w cyklu WLTP, co jak widać po powyższych wartościach, nie jest uwzględniony.

Renault LCV nowej generacji – niedaleko pada produkcyjne auto od konceptu

Spośród trzech aut, które wyglądały niemal jak modele produkcyjne (niemal, gdyż nie dało się do nich wsiąść, ale kabiny były zaprezentowane osobno na modelach), to właśnie Estafette E-Tech przypadł mi najbardziej do gustu. Jego duże powierzchnie, światła, przemyślane rozwiązania łatwego załadunku oraz ogólny charakter pojazdu najbardziej do mnie przemawiały.

Nie zdziwiłbym się, gdyby w przyszłości ktoś zaoferował ten model w wersji kamper. Oczywiście jeśli nie zrobi tego samo Renault.

Renault pokazało przyszłe, elektryczne modele LCV - Trafic, Goelette i Estafette Konrad Grobel

Dla porównania, na tej samej prezentacji na przeciwległym kącie postawiono koncept tego modelu, który poza fantazyjnymi kolorami i większymi światłami (żaden z tych elementów nie miał szans wejścia do wersji produkcyjnej) praktycznie niczym nie różnił się od niemal gotowego produktu, który stał w pomieszczeniu.

Gdy tak siedziałem i przyglądałem się Traficowi naszła mnie pewna myśl, spostrzeżenie, że gdzieś już coś podobnego widziałem. I rzeczywiście tak jest. Trafic z całym tym swoim nowoczesnym wyglądem, przypomina mi Volkswagena ID.Buzz. Podobny przód, światła i charakter. Oczywiście na ulicy nie pomyli się tych dwóch samochodów, ale podobieństwa są znaczne.

Niemniej Renault pokazało, że w kwestiach designu nie powiedziało ostatniego słowa. Udowadnia tym samym, że coś może być praktyczne, ale i ładne. Nowe LCV z całą pewnością pełnią jedną i drugą funkcję, a w szczególności Estafette.