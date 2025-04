Wyobrażaliście sobie, że cała gama Forda będzie tak wyglądać? Jeździliśmy nowymi Transitami

Z kalkulacji Forda dotyczących niemieckiego rynku wynika, że postawienie na elektryka może przynieść wymierne korzyści. Biorąc pod uwagę cenę prądu i oleju napędowego, dokładając jeszcze 120 kilometrów dziennego przebiegu, roczna oszczędność wyniesie około 1350 euro. Polskich wyliczeń nie przedstawiono, ale zakładając, że za jedną kWh trzeba zapłacić 1.40 brutto (Energa Obrót SA), różnice będą mniej spektakularne. Jeszcze dalej idzie instytucja pod szyldem Centre for Economics and Business Research. Specjaliści szacują, że zmiana diesla lub benzyny na bateryjny wóz przyniesie w trzy lata blisko 15 tysięcy euro zysku. Tutaj uwzględniono dopłaty oraz niższe koszty bieżącego serwisu.

Zobacz wideo Kongres Nowej Mobilności - polska premiera Forda Capri i gorzkie słowa o regulacjach UE [MATERIAŁ WYDAWCY MOTO.PL]

Ford e-Transit Courier. Najmniejszy, co nie znaczy, że najmniej ważny

To najmniejszy w gamie dostawczak Forda i do tego z trzema napędami do wyboru. Niezależnie, czy postawimy na vana, czy na kombi, do dyspozycji otrzymujemy 433,5 cm długości. Dokładamy 180 szerokości i 269 rozstawu osi. Prześwit to zadowalające 170 cm. W tej klasie zawsze wiało nudą, ale teraz możemy na dłużej zawiesić oko na stylizacji Forda. Jeśli połączymy metalizowany lakier Bursting Green (1400 zł) z 17-calowymi obręczami ze stopów lekkich, upiększymy nieco parking pod firmą. Do tego doliczamy ciekawy front z pionowymi reflektorami i wydatną atrapą chłodnicy. Światła LED służą tylko do jazdy dziennej. Na liście opcji nie znajdziemy w pełni diodowego rozwiązania. Musimy zadowolić się halogenowym. Nieźle za to wyglądają plastikowe nakładki na progi i zderzaki. Efektu dopełnia wyrazista paleta kolorów. Intrygująco przedstawia się czerwony i niebieski, choć nie możemy zapominać o klasyce gatunku – białym i szarym.

E-Courier może być 2 lub 5-osobowy. Maksymalna przestrzeń ładunkowa dostawczego Forda to 2,9 metra sześciennego (2,45 m3 w kombi). To tyle, ile mieści większy Connect Transit L1. Niezłe parametry. Można z powodzeniem realizować przeprowadzki. Ponadto przewieziemy w nim dwie europalety lub przedmioty o długości nawet 260 cm (deski, rury). Maksymalna masa przyczepy to 750, a ładowność w homologacji ograniczono do 700 kilogramów. W kabinie Forda nie brakuje schowków na drobiazgi, a w drzwiach zmieścimy 1,5-litrową butelkę. Jakość materiałów wykończeniowych to pułap aut o rodowodzie użytkowym. Znaczna część tworzyw jest twarda, ale całość skutecznie spasowano. Podczas jazdy po nierównościach trudno wychwycić niepokojące dźwięki, jednak czuć, że mamy do czynienia z samochodem stworzonym do wożenia towaru. Fotel kierowcy oferuje niezłą wygodę, ale brakuje lepszego podparcia pod uda. Pilot ma gorsze warunki. To auto stworzone na krótkie trasy.

Ford e-Transit Courier fot. Piotr Mokwiński

Co cieszy, dostęp do większości udogodnień mamy pod ręką, choć trzeba się przyzwyczaić do centralnego ekranu. Ma 8 cali. Menu jest rozbudowane, a niektóre ikonki trochę za małe. Jeśli nie przepadamy za nadmiernym wsparciem w postaci systemu Lane Assist i asystenta wychwytywania ograniczeń prędkości, po każdym włączeniu silnika musimy kilka razy kliknąć, by dezaktywować wspomniane układy. Reszta jest dość przejrzysta. Przed oczami mamy do dyspozycji kolejną cyfryzację o przekątnej 8 cali. Grafika jest czytelna i łatwo nią zawiadywać. Docenimy za to przyzwoitą kamerę cofania oraz bezprzewodową łączność z Android Auto i Apple CarPlay. Na liście zimowych, pożądanych opcji, znajdziemy podgrzewaną przednią szybę i kierownicę (pakiet Winter za 1200 zł).

Pod maską Couriera pracuje jednostka o mocy 136 KM. Współpracuje z baterią o pojemności 43 kWh netto, co w teorii pozwala przejechać do 300 kilometrów. W cyklu mieszanym Ford zużywał od 19 do 21 kWh, zatem realny zasięg pozwoli przejechać ponad 200 km. Sytuacja powinna lepiej wyglądać w mieście, gdzie częściej korzystamy z rekuperacji.

Osiągi są zupełnie przyzwoite od 0 do 80 km/h. Powyżej nie spodziewajmy się cudów, choć wskazówka prędkościomierza zapędza się do 145 km/h. Prowadzenie jest przyjemne, raczej relaksacyjne. Ford nie zachęca do ostrzejszych manewrów, ale też do takowych nie został stworzony. Ważniejsze są technikalia z punktu widzenia użytkownika sieci energetycznej. Podłączając Couriera do słupka o mocy 11 kW, energię uzupełnimy w niecałe 5,5 godziny. Planowanie startu ładowania jest możliwe z pozycji ekranu centralnego. Jeśli zapragniemy podładować się w trasie, mały dostawczak przyjmie do 100 kW. To przyzwoity wynik w tej kategorii wozów. Cena? Transit Courier z maksymalną ładownością sięgającą 845 kilogramów zaczyna się od 68 000 zł netto. To 100-konna benzyna z manualną, 6-stopniową skrzynią. Dopłata do 1.5 EcoBlue o tej samej mocy wynosi 7,8 tysiąca zł netto. Wycena elektryka powinna pojawić się wkrótce i wyniesie około 120 tysięcy zł. Warto tutaj uwzględnić rządowe dopłaty.

Ford e-Transit Connect fot. Ford

Ford e-Transit Connect. Polacy zawsze lubili kombivany

Connect nie jest nowością w klasie kombivanów i aut użytkowych. Jest z nami od 20 lat i w tym czasie każde wcielenie toczyło bój z Volkswagenem Caddy, Fiatem Doblo oraz Peugeotem Partnerem. Od dwóch lat styczność z trzecią generacją będąca silnie powiązaną technologicznie z krewniakiem produkowanym w Poznaniu. Tam też ulokowano linie montażowe Forda.

Unifikacja nie jest niczym złym. To znak czasów i praw kapitalizmu. Ideologia dzielenia dobrych rozwiązań może służyć w znacznie szerszym zakresie. Takie współdziałanie notujemy od wielu lat. W tym przypadku nie chodzi tylko o zmianę znaczków. Mimo że Tourneo zjeżdża z Caddy z tej samej taśmy, wyraźnie się od niego różni. Najwięcej zmian jest z przodu. Front pojazdu zyskał inne zderzaki, reflektory oraz większą atrapę osłony chłodnicy. Profil jest niemal tożsamy, a z tyłu zdecydowano się na montaż innej pokrywy bagażnika. Trzeba przyznać, że auto wygląda całkiem zgrabnie i może pochwalić się dość okazałymi gabarytami. Mierzy bowiem 450 w bazowej odmianie i aż 485 centymetrów w L2. W obu przypadkach szerokość i wysokość są tożsame. To odpowiednio 186,5 oraz 183 cm. Istotne, że ładowność przekracza 750 kilogramów, a maksymalna masa holowanej przyczepy to 1,5 tony.

Niezależnie od wybranej długości, Tourneo może być 5- lub 7-osobowe. Istotne, że fotele dwóch ostatnich rzędów możemy w dość łatwy sposób składać, pochylać, a także wymontować. Maksymalna przestrzeń ładunkowa krótkiego Forda to 2,6, zaś długiego 3,1 metra sześciennego. Niezłe parametry. Można z powodzeniem realizować przeprowadzki. Ponadto, jeśli złożymy oparcie fotela pasażera z przodu, przewieziemy przedmioty o długości nawet trzech metrów.

W cenniku znajdziemy wariant wysokoprężny z dobrze znanym 2.0 EcoBlue (TDI) pod maską. W Tourneo występuje w dwóch wersjach – 102 lub 122 KM. Pracuje kulturalnie i może współpracować z ręczną lub automatyczną, dwusprzęgłową 7-stopniową skrzynią. Dodatkowo najmocniejsza odmiana łączy się z napędem na obie osie (Haldex), ale tylko z manualem. Obecnie z oferty zniknął 1.5 EcoBoost o mocy 122 KM. Jego miejsce zajął plug-in wykorzystujący benzynowy motor 1.5 – 150 KM i 350 Nm. Ma baterię o pojemności 19,7 kWh netto, co pozwala przejechać do 119 kilometrów w cyklu mieszanym. Co ciekawe, Ford przyjmuje do 40 kW przez złącze CCS. Ciekawa propozycja dla miłośników mieszanych sztuk walki. Ceny diesla zaczynają się od 87 960 zł. Za hybrydę ładowaną z gniazdka musimy zapłacić minimum 122 404 zł. Obecne rabaty sięgają 24 500 zł.

Ford e-Transit fot. Ford

Ford e-Transit. Król może być tylko jeden

Jego historia zaczęła się w 1953, gdy w fabryce w niemieckiej Kolonii linie montażowe opuściły pierwsze egzemplarze auta, które dużymi literami zaistniało w globalnym świecie spedytorów. Pierwszą generację utrzymano w cennikach przez dwanaście lat i od razu zaczęto przygotowywać zabudowy specjalistyczne dla wszelkich jednostek mundurowych i porządkowych. Błyskawiczny sukces w Europie Zachodniej zaowocował dynamicznym wzrostem popularności na innych kontynentach. Model stał się rozpoznawalny na całym świecie.

Kolejne generacje rosły (pierwsza miała zaledwie 4,3 metra długości), a produkcję w następnych dekadach lokowano w Chinach, Australii, Wietnamie, Urugwaju i Stanach Zjednoczonych. Obecne wcielenie jest dłuższe od pierwszego aż o 123 cm, a rozstaw osi zwiększył się z 230 do 330-452 cm. Nie bez znaczenia pozostaje też możliwość wszechstronnej konfiguracji dopasowanej do indywidualnych potrzeb. Zaczynamy od wyboru jednej z trzech długości w przypadku vana i kombi. Rozpiętość w centymetrach przedstawia się imponująco – od 553 do 670,5. Mamy też kilka wysokości – 242,5, 249, 254, 267 i 279. Ta wartość zależy od wybranej specyfikacji i napędu – FWD, RWD lub AWD. Maksymalna długość przestrzeni ładunkowej wynosi 422 cm, a objętość od 9,5 do 15,1 m3.

Stawiając na elektryka, moment obrotowy w wysokości 430 Nm trafia na koła tylnej osi, między którymi umieszczono silnik. By chronić baterię i generator siły, zastosowano specjalne wzmocnienia i, co istotne z punktu prowadzenia, w miejsce resorów piórowych zainstalowano sprężyny i amortyzatory. Dodatkowo, w tej wersji dość nisko umieszczony został środek ciężkości. To korzystnie wpływa na komfort i bezpieczeństwo prowadzenia. Ford okazuje się zwrotny, zwinny i zapewnia dużo pewności na mokrej nawierzchni. Dzięki dobremu rozłożeniu masy i sprawnej elektronice, straty przyczepności są minimalne. Tym bardziej że mamy do czynienia z potężnym źródłem napędu. Jest pewniejszy w prowadzeniu od wariantów spalinowych, ale wyraźnie cięższy. W zależności od wybranej konfiguracji potrafi ważyć nawet 2,7 tony.

Ford e-Transit fot. Ford

Do wyboru mamy dwie propozycje i każda z nich będzie rozsądna. Bazowy wariant rozwija 184, zaś topowy 269 KM. Po co aż tyle mocy w pojeździe dostawczym? Najmocniejszy, wysokoprężny Transit ma 165 KM i 415 Nm, ale podstawowy tylko 105 KM. W dieslu moment obrotowy dostępny jest od około 1500-2000 obr./min. W elektrycznym generatorze niemal cały potencjał otrzymujemy od startu. Zasięg? O to nie musimy się martwić, przynajmniej w teorii. Według restrykcyjnej normy WLTP odległość między ładowaniami wyniesie 317 kilometrów. Dotychczasowy Transit dysponuje litowo-jonowym akumulatorem o pojemności 68 kWh netto i takie wersje wciąż są dostępne u polskich dilerów. Po liftingu bateria oferuje 89 kWh netto, co pozwala przejechać do 402 km Podczas krótkich jazd testowych obejmujących odcinki miejskie, komputer wskazywał od 16 do 22 kWh, zatem w optymalnych warunkach, możliwe będzie pokonanie nawet 470 km. Za Transita z dieslem trzeba zapłacić od 102 253 zł. Elektryk pochłonie znacznie więcej, bowiem jego ceny zaczynają się od 215 402 zł netto. Dopłata do większej baterii wynosi 23 tysiące złotych.

Polscy przedsiębiorcy chętnie stawiają na Forda. Prąd to przyszłość dostawczaków

Według danych koncernu, w 2024 Ford sprzedał ponad 9 tysięcy samochodów dostawczych na polskim rynku. Udział elektryków powoli rośnie. Szeroko zakrojone akcje rabatowe mają w tym pomóc. Do tego dochodzą liczne aplikacje pomagające w zarządzaniu flotą. Należy do nich Ford Pro Telematics umożliwiający pełną kontrolę nad parametrami floty pojazdów. Bardziej wnikliwy nadzór pomoże w redukcji kosztów. Jesteśmy ciekawi, jak auta elektryczne zmienią krajobraz polskich miast w najbliższych miesiącach.