Kolejna chińska nowość. Wygląda jak auto z kreskówki i jest do kupienia w Polsce

Obecna na polskim rynku od 2022 r. marka Maxus należąca do koncernu SAIC Motor (Shanghai Automotive Industry Corporation), specjalizuje się w budowie aut dostawczych i osobowych vanów z napędem elektrycznym. Portfolio zawiera najszerszą gamę modeli tego typu w całej Europie. Dziś gama Maxusa składa się z 9 modeli i jest dostępna u 20 dealerów na terenie Polski. Wśród aut są także modele napędzane silnikiem Diesla.

Pakowny van o ładowności 1,2 tony

Nowością w Polsce jest Maxus e-Deliver 5. To elektryczny van łączący wyróżniający się na ulicy design, dużą przestrzeń ładunkową, wydajny napęd elektryczny i nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Przede wszystkim van ma sprostać potrzebom transportowym przedsiębiorców. Pojazd mierzy do 5250 mm długości, 1874 mm szerokości i do 1960 mm wysokości. Rozstaw osi liczy 3100 mm. Wszechstronna gama wariantów zabudowy oferuje przestrzenie ładunkowe o pojemności 6,6 lub 7,7 m3. Ładowność wynosi 1,2 tony.

Model został zaprojektowany od podstaw jako elektryczny, przez co architektura napędu w żaden sposób nie ogranicza funkcjonalności przestrzeni ładunkowej. Jej szerokość pomiędzy nadkolami wynosi 1250 mm, co gwarantuje wygodny przewóz europalet i innych dużych ładunków. Drzwi przesuwne montowane są z obydwu stron. Tylne drzwi otwierają się pod kątem 180 stopni. Niezależnie od niego w kabinie pasażerskiej znajdują się trzy miejsca siedzące w standardzie. Silnik rozwija moc 163 KM i 240 Nm, a możliwości holownicze sięgają przyczep o masie 1,5 tony. Napęd jest kierowany na przednią oś, a prędkość maksymalna została ograniczona elektronicznie do 120 km/h.

Aerodynamiczny kształt pojazdu poprawia zasięg poza terenem zabudowanym. Akumulator o pojemności 64 kWh pozwala na zasięg sięgający 489 km w cyklu miejskim, lub 335 km jazdy bez lokalnej emisji spalin w cyklu mieszanym (pomiary wg normy WLTP). Dzięki maksymalnej mocy ładowania 70 kW ponowne uzupełnienie energii do 80 proc. akumulatora trwa 45 minut.

Maxus e-Deliver 5 - wyposażenie i cena w Polsce

W standardzie samochód oferuje m.in. w pełni LED-owe reflektory, adaptacyjny tempomat, inteligentne światła drogowe, czujniki parkowania z tyłu oraz systemy utrzymania pasa ruchu, rozpoznawania znaków drogowych, ostrzegania przed kolizją i automatycznego hamowania awaryjnego. Fotel kierowcy jest regulowany z podłokietnikiem i funkcją podgrzewania siedziska. Dotykowy ekran o przekątnej 12,3" obsługuje kamerę 360 stopni i bezprzewodowe aplikacje Apple CarPlay/Android Auto, są też 2 głośniki czy klimatyzacja.

Na polskim rynku Maxus e-Deliver 5 w wariancie L1H1 oferowany jest w cenie startującej od 155 900 zł netto (185 900 zł brutto), co stanowi wartość nieodbiegającą od oferty samochodów dostawczych tej wielkości z napędami spalinowymi. Narzędzia finansowania samochodów przygotowane zostały wspólnie z Santander Consumer Bank. Pojazd objęty jest gwarancją na 5 lat lub 100 tys. km, ale jego akumulator trakcyjny jest objęty wydłużoną ochroną na 8 lat lub 200 tys. km. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.