Narzekacie na wyniki Stellantis? Ten koncern sprzedaje najwięcej samochodów w Polsce, ale nie takich, jak myślicie

Grupa Stellantis ma naprawdę obszerne portfolio marek. To ona jest właścicielem Peugeota, Citroena, DS-a, Opla, Fiata, Alfy Romeo, Jeepa, Dodge`a, Abartha, Lancii, RAM-a czy Maserati. Czy zatem dominuje na rynku samochodów osobowych? Niestety nie. Przynajmniej nie w Polsce. Stellantis mimo wszystko ma pewnego asa w rękawie. W tej kwestii firma jest bezkonkurencyjna.

Zobacz wideo Fiat Ducato został odnaleziony po kilkunastu godzinach od zgłoszonej kradzieży

Wszystkie marki Stellantisa dominują w Polsce. Mają 21 proc. udziału w rynku

Grupa Stellantis poinformowała właśnie, że uzyskała najwyższy wynik sprzedaży samochodów dostawczych o DMC do 3,5 tony w Polsce po trzech kwartałach 2024 r. W tym czasie do klientów trafiło 10 102 pojazdy. To dało marce udział w rynku nieznacznie przekraczający 21 proc. Jeszcze lepiej wypadł sam wrzesień. 30 dni tego miesiąca wystarczyło, aby Citroen, Fiat Professional, Opel i Peugeot sprzedały w Polsce 1401 pojazdów. Taki wynik oznacza już 25-proc. udział w rynku.

Najlepiej sprzedającym się vanem Stellantisa jest Fiat Ducato

Hitem sprzedaży Stellantisa w segmencie pojazdów dostawczych w Polsce niezmiennie jest Fiat Ducato. W tym roku salony marki w naszym kraju opuściło 5712 egzemplarzy tego vana. To oznacza przeszło połowę całego wolumenu koncernu. Kumulatywnie był to trzeci najczęściej wybierany duży van na polskim rynku.

Ducato zawdzięcza swój rynkowy sukces prawdopodobnie trzem faktorom. Po pierwsze jest wszechstronny i sprawdzony. To model, który polscy przedsiębiorcy znają od lat i w którym cenią np. do 17 m3 przestrzeni ładunkowej i do 1,5 tony ładowności. Po drugie auto jest produkowane w Polsce. Po trzecie Fiat ma naprawdę atrakcyjną cenę. Fiat Ducato Furgon L2H2, z silnikiem 2.2 H3-POWER o mocy 120 KM jest teraz dostępny w promocyjnej cenie już od 99 900 zł netto.

Stellantis ma dobre wyniki. Bije je jednak Renault i Ford

Rynek samochodów dostawczych o DMC do 3,5 tony ma generalnie dobre informacje dla producentów. Nie tylko Stellantisa. Bo jak podaje Samar, od początku roku segment ten urósł w naszym kraju o 1,5 proc. To oznacza zsumowaną sprzedaż na poziomie 48 032. sztuk. Fiat zajmuje trzecie miejsce na liście najpopularniejszych marek. Wyprzedza go Ford z drugim wynikiem i Renault – lider zestawienia. Francuska marka zawdzięcza wysoką pozycję sukcesowi takich modeli, jak Master, Express Van i Trafic.

W tym segmencie rynku motoryzacyjnego można jednak znaleźć więcej ciekawostek. Bo świetnie radzi sobie na nim także m.in. kojarzony z pojazdami premium Mercedes. W zestawieniu producentów zajmuje szóstą pozycję – zaraz za Toyotą i Volkswagenem. Sprzedał w naszym kraju w sumie 4267 pojazdów w 2024 r. W zestawieniu modeli Mercedes Sprinter okazuje się natomiast czwartym najczęściej kupowanym dostawczakiem w Polsce. Tym samym pobił m.in. wynik osiągnięty przez Transita czy Craftera – prawdziwe legendy segmentu.