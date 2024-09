Wszyscy kochają historię? Na pewno branża motoryzacyjna. Producenci samochodów chętnie wracają do dawnych nazw i modeli, by kultywować tradycję. Nie inaczej jest w Renault, które sięgnęło po dostawczą legendę. To nieco zapomniane przednionapędowe Estafette (odnoszę wrażenie, że przez lata wciąż utrzymuje się w cieniu słynnego Citroena Type H), które w latach 60 wspomogło ówczesnych rzemieślników i wszelkie służby z żandarmerią na czele. Auto doczekało się nawet potocznej nazwy cheval, czyli koń. Następcą został znacznie nowocześniejszy Trafic.

Zobacz wideo Aż 15 nowych samochodów dostawczych Stellantis. Część z nich jest produkowana w Polsce

Po latach Francuzi wracają do Estafette, by pochwalić się wizją niedużego samochodu dostawczego jaki mógłby pojawić się na drogach już za kilka lat (zadeklarowano, że produkcyjna wersja pojawi się w 2026 r.). Oczywiście zgodnie z duchem czasu dość oryginalnie stylizowane nadwozie nie skrywa napędu spalinowego. Nowe Renault Estafette Concept to już elektryk, który stanowi zapowiedź pojazdów produkowanych przez firmę Flexis. Nie znasz? To nowa spółka założona przez Renault, Volvo i CMA CGM. Użyje nowej platformy FlexEVan.

Renault Estafette Fot. Renault

Renault Estafette Tomasz Okurowski

Trochę Kangoo. Trochę Trafica i Clio

Koncept Estafette to auto o długości Renault Kangoo L2 (4,87 m) i przestrzenią ładunkową o pojemności znacznie większego Renault Trafic L1H2 (ponad 7 m3). Jak to możliwe? Nadwozie jest krótkie, ale dość wysokie. Mierzy aż 2,59 m co oznacza automatyczne wykluczenie z wielu parkingów podziemnych ulokowanych m.in. przy galeriach handlowych czy blokach mieszkalnych. Na pocieszenie pozostaje zwrotność. Autem dostawczym zawrócisz jak Renault Clio (promień nieco ponad 5 m).

Pudełkowe nadwozie zawiera drzwi przesuwne z przodu i pionową roletę z tyłu. A to łatwo docenić wszędzie tam, gdzie jest ciasno i każdy centymetr ma znaczenie. Kierowca łatwo się dostanie i wydostanie z auta w ciasnych miejscach parkingowych. Łatwiej także o dostęp do części ładunkowej nie tylko z zewnątrz, ale i od środka (blokowane drzwi między kabiną kierowcy a paką).

Renault Estafette Tomasz Okurowski

Zwróciliście uwagę na kolor wnętrza? Jestem ciekaw czy zostanie utrzymany w seryjnej produkcji. Większe szanse są na zachowanie modułowej konstrukcji z obracanym fotelem kierowcy i licznymi schowkami oraz systemem multimedialnym z wieloma widżetami dla zewnętrznych aplikacji od różnych dostawców i operatorów logistyki. Oprogramowanie to już projekt SDV (samochód definiowany programowo) firmowany przez Ampere. A to oznacza, że furgonetkę łatwiej będzie dostosować do potrzeb szczególnie dużych nabywców.

Zasięg? Na to jeszcze za wcześnie. Udźwig? Moc? Zużycie energii? Także jeszcze cisza. Trzeba się uzbroić w cierpliwość, którą wykazały się osoby pilnujące samochodu na targach IAA. Dopiero po tym jak wszedłem do auta dowiedziałem się, że wstęp wzbroniony. Na szczęście udało mi się skończyć film, który możecie obejrzeć wyżej. To co? Podoba wam się nowy owoc współpracy Renault, Volvo i CMA CGM? Wciąż się zastanawiam nad odpowiedzią.