Taki jest Volkswagen Transporter siódmej generacji i nowy osobowy bus Caravelle

Siódma generacja Volkswagena Transportera zostanie wprowadzona na rynek w wariantach nadwozia kombi, furgon dostawczy i furgon z otwieraną burtą, a także jako osobowy bus Caravelle. Nie zabraknie również charyzmatycznej i wszechstronnej wersji wyposażenia PanAmericana, nacechowanej podróżniczym charakterem. Auta będą pierwszymi vanami marki Volkswagen dostępnymi w trzech rodzajach napędu - turbodiesl, hybryda plug-in oraz elektryk. Jako opcja dostępny będzie napęd na cztery koła.

Nowe wymiary Transportera

Nowy Transporter mierzy 5050 mm długości (+146 mm w porównaniu z T6.1). Rozstaw osi został wydłużony o 97 mm do 3100 mm. Długa wersja nadwozia ma dodatkowe 400 mm i mierzy 5450 mm. Szerokość 2032 mm oznacza +128 mm w porównaniu z poprzednikami. Maksymalna szerokość między nadkolami została zwiększona o 148 mm do 1392 mm, co ułatwi przewóz europalet. Długość przestrzeni ładunkowej na podłodze Transportera o normalnym rozstawie osi wynosi 2602 mm (przy wydłużonym rozstawie osi długość przestrzeni ładunkowej wzrasta do 3002 mm). Największa pojemność bagażnika wersji o normalnym rozstawie osi wynosi teraz 5,8 m3. Wersje o długim rozstawie osi i wysokim dachu pomieszczą do 9,0 m3.

Transporter o wysokości mniejszej niż 2,0 m (standardowy dach) mieści się na wszystkich konwencjonalnych parkingach wielopoziomowych. Maksymalna ładowność wynosi do 1,33 tony, uciąg przyczepy sięga masy do 2,8 tony (w poprzedniku do 2,5 tony).

W furgonie przestrzeń ładunkową zagospodarowano w pełni do transportu towarów. Furgon Plus oznacza przestrzeń ładunkową z drugim rzędem siedzeń do transportu towarów i pasażerów, a kombi do przewozu głównie pasażerów. Wariant z podwójną kabiną będzie występować jako nadwozie platformowe z długim rozstawem osi. Wersje kombi i furgon będą opcjonalnie dostępne z wysokim dachem i wydłużonym rozstawem osi. Bardziej ekskluzywna wersja Caravelle przewiezie do dziewięciu osób i będzie dostępna z wydłużonym rozstawem osi. Wersja ta pojawi się jako podstawową, ze średnią specyfikacją wyposażenia Life lub jako najwyższa wersja Style.

Nowy Volkswagen Caravelle Fot. Volkswagen

Nowa gama napędów

W nowej generacji modeli Transporter i Caravelle paleta układów napędowych obejmuje trzy różne opcje mocy silnika TDI: 110 KM, 150 KM i 170 KM. Nowo opracowany napęd hybrydowy typu plug-in (eHybrid) legitymuje się mocą systemową 232 KM. Z czasem dołączą układy w pełni elektryczne o mocy 100 kW (136 KM), 160 kW (218 KM) i 210 kW (286 KM) z napędem tylnej osi. Modele TDI i eHybrid będą w standardzie dysponować napędem na przednie koła, a system napędu na wszystkie koła 4MOTION pojawi się opcjonalnie w połączeniu ze 150-konnym dieslem. W późniejszym terminie planowane jest wprowadzenie wersji elektrycznej z napędem na cztery koła. Automatyczna skrzynia biegów trafia już w podstawie do hybrydy typu plug-in i wariantach elektrycznych. Podstawowy diesel jest łączony ze manualną skrzynią biegów, a ośmiobiegowa automatyczna przekładnia pojawia się w mocniejszych wariantach.

Cyfrowe ekrany, fizyczne przyciski i dużo schowków

Nowe auto uruchamia się za pomocą przycisku systemu Keyless Start. Obok niego znajdują się 12-calowy ekran cyfrowych wskaźników oraz 13-calowy ekran systemu infotainment. Standardem jest kierownica wielofunkcyjna. Głośność systemu infotainment reguluje się z poziomu kierownicy lub za pomocą klasycznego pokrętła. Duże uchwyty na kubki na konsoli środkowej (w zależności od wyposażenia) są łatwo dostępne. W górnej części deski rozdzielczej zlokalizowano dodatkowe uchwyty na kubki i praktyczne schowki na różne przedmioty.

Tuż obok kolumny kierownicy umieszczono dźwignię wyboru trybów automatycznej skrzyni biegów, która jest standardem lub opcją w zależności od wybranego układu napędowego. Zmiana umiejscowienia dźwigni zapewniła więcej miejsca na nogi. Dźwignia zmiany biegów manualnej skrzyni biegów, tak jak poprzednio jest usytuowana w konsoli środkowej. W nowym modelu zrezygnowano całkowicie z dźwigni hamulca ręcznego i zastąpiono ją przełącznikiem hamulca postojowego umieszczonym na środku deski rozdzielczej.

Siódma generacja Volkswagena Transportera Fot. Volkswagen

Wyposażenie standardowe nowego Transportera

Wyposażenie od teraz zawsze będzie zawierać: reflektory LED, tylne światła LED, elektroniczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold, 12-calowe cyfrowe wskaźniki (Digital Cockpit), system informacyjno-rozrywkowy (w tym DAB+, Apple CarPlay, Android Auto, usługi online i 13-calowy ekran dotykowy), wielofunkcyjną kierownicę, system Keyless Start, czujnik deszczu, Lane Assist, autonomiczne hamowanie awaryjne i dynamiczny wyświetlacz znaków drogowych. Furgon dostawczy jest teraz standardowo wyposażony w przegrodę, a kombi wyposażone w okna z tyłu charakteryzuje się trzema indywidualnymi siedzeniami w drugim rzędzie siedzeń i systemem audio z sześcioma głośnikami zamiast.

Wyposażenie podstawowe 9-osobowego Caravelle zawiera inne tkaniny siedzeń, boczne i kurtynowe poduszki powietrzne w kabinie oraz system audio z dziesięcioma głośnikami. Średni poziom wyposażenia Life jest wzbogacony o takie elementy, jak zderzaki, obudowy lusterek zewnętrznych i klamki drzwi pomalowane w kolorze pojazdu, wydajniejszy system klimatyzacji, podłokietniki fotela kierowcy, regulowany na wysokość przedni fotel pasażera z regulacją podparcia lędźwiowego i podłokietnikami dopasowanymi do fotela kierowcy, ozdobne wykończenia kabiny, trzy dodatkowe porty USB w przedziale pasażerskim i 16-calowe felgi aluminiowe. W wersji Caravelle Style wyposażenie jest znacznie bogatsze.

Samochód zasili piłę tarczową czy wiertarkę

Nowy Transporter otrzymuje kilka punktów podłączenia urządzeń elektrycznych, zapewniających prąd potrzebny do obsługi różnego rodzaju sprzętów. Punkty te to nie tylko gniazda USB-A, USB-C i 12V, ale także opcjonalne gniazdo 230V. W wersjach z silnikiem wysokoprężnym gniazdo 230 V (400 W) umieszczono na ramie fotela kierowcy. Transportery z napędem elektrycznym i hybrydowym typu plug-in mogą być wyposażone w dwa dodatkowe gniazda w obszarze słupków D; w takim przypadku wszystkie trzy punkty przyłączeniowe 230 V zapewniają łączną moc 2300 watów. Oznacza to, że na pokładzie nowej furgonetki znajduje się odpowiednie źródło zasilania dla prawie każdego urządzenia elektrycznego - od laptopów po piły tarczowe. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.